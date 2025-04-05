Горячая ночь в РФ: неизвестные беспилотники атаковали Саранск

Россию атаковали неизвестные беспилотники / © ТСН.ua

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Жители российского Саранска сообщают о взрывах над городом в ночь на 5 апреля 2025 года.

Об этом пишет SHOT в сообщении в соцсетях.

Предварительно работает система ПВО.

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По словам местных жителей, было слышно около 10 взрывов, начиная с 2:20 (по местному времени – ред.).

Очевидцы предполагают, что целью атаки мог стать местный завод.

Официальной информации пока не было.

Напомним, что в марте 2025 года Белгород атаковали неизвестные беспилотники: раздавались взрывы .