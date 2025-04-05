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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
160
Время на прочтение
1 мин

Горячая ночь в РФ: неизвестные беспилотники атаковали Саранск

Целью атаки может быть завод по производству оптоволокна.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Россию атаковали неизвестные беспилотники

Россию атаковали неизвестные беспилотники / © ТСН.ua

Жители российского Саранска сообщают о взрывах над городом в ночь на 5 апреля 2025 года.

Об этом пишет SHOT в сообщении в соцсетях.

Предварительно работает система ПВО.

По словам местных жителей, было слышно около 10 взрывов, начиная с 2:20 (по местному времени – ред.).

Очевидцы предполагают, что целью атаки мог стать местный завод.

Официальной информации пока не было.

Напомним, что в марте 2025 года Белгород атаковали неизвестные беспилотники: раздавались взрывы .

Дата публикации
Количество просмотров
160
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