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Горячая ночь в РФ: неизвестные беспилотники атаковали Саранск
Целью атаки может быть завод по производству оптоволокна.
Жители российского Саранска сообщают о взрывах над городом в ночь на 5 апреля 2025 года.
Об этом пишет SHOT в сообщении в соцсетях.
Предварительно работает система ПВО.
По словам местных жителей, было слышно около 10 взрывов, начиная с 2:20 (по местному времени – ред.).
Очевидцы предполагают, что целью атаки мог стать местный завод.
Официальной информации пока не было.
Напомним, что в марте 2025 года Белгород атаковали неизвестные беспилотники: раздавались взрывы .