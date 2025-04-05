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Гаряча ніч у РФ: невідомі безпілотники атакували Саранськ
Метою атаки може бути завод з виробництва оптоволокна.
Мешканці російського Саранська повідомляють про вибухи над містом у ніч проти 5 квітня 2025 року.
Про це пише SHOT у повідомленні у соцмережах.
Попередньо працює система ППО.
За словами місцевих жителів, було чути близько 10 вибухів, починаючи з 2:20 (за місцевим часом - ред.).
Очевидці припускають, що метою атаки міг стати місцевий завод.
Офіційної інформації наразі не було.
Нагадаємо, що у березні 2025 року Бєлгород атакували невідомі безпілотники: лунали вибухи.