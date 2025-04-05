Гаряча ніч у РФ: невідомі безпілотники атакували Саранськ

Росію атакували невідомі безпілотники / © ТСН.ua

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Мешканці російського Саранська повідомляють про вибухи над містом у ніч проти 5 квітня 2025 року.

Про це пише SHOT у повідомленні у соцмережах.

Попередньо працює система ППО.

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За словами місцевих жителів, було чути близько 10 вибухів, починаючи з 2:20 (за місцевим часом - ред.).

Очевидці припускають, що метою атаки міг стати місцевий завод.

Офіційної інформації наразі не було.

Нагадаємо, що у березні 2025 року Бєлгород атакували невідомі безпілотники: лунали вибухи.