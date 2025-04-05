ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
1 хв

Гаряча ніч у РФ: невідомі безпілотники атакували Саранськ

Метою атаки може бути завод з виробництва оптоволокна.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Росію атакували невідомі безпілотники

Росію атакували невідомі безпілотники / © ТСН.ua

Мешканці російського Саранська повідомляють про вибухи над містом у ніч проти 5 квітня 2025 року.

Про це пише SHOT у повідомленні у соцмережах.

Попередньо працює система ППО.

За словами місцевих жителів, було чути близько 10 вибухів, починаючи з 2:20 (за місцевим часом - ред.).

Очевидці припускають, що метою атаки міг стати місцевий завод.

Офіційної інформації наразі не було.

Нагадаємо, що у березні 2025 року Бєлгород атакували невідомі безпілотники: лунали вибухи.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie