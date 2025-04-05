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- Украина
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В Кривом Роге закончились аварийно-спасательные работы
Вражеский удар нанес несколько пожаров в частном жилищном секторе — Вилкул
Кривой Рог: враг устроил вторую массированную российскую атаку по городу за сутки, на этот раз БПЛА.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в социальных сетях.
По предварительным данным, погибла одна женщина . Еще пять человек получили ранения.
Вражеский удар нанес несколько пожаров в частном жилищном секторе. Частично разрушен один дом.
Спасатели тушат возгорание жилых домов, гаражей и хозяйственных построек.
"Завершение аварийно-спасательных работ на всех местах вражеских атак. Далее работают городские штабы и сами коммунальщики", - заявил начальник Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Напомним, что ранее омбудсмен отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу и подчеркнул, что РФ ударила по жилому району города, где не было ни одного военного объекта.