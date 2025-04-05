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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
180
Время на прочтение
1 мин

В Кривом Роге закончились аварийно-спасательные работы

Вражеский удар нанес несколько пожаров в частном жилищном секторе — Вилкул

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кривой Рог

Кривой Рог

Кривой Рог: враг устроил вторую массированную российскую атаку по городу за сутки, на этот раз БПЛА.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в социальных сетях.

По предварительным данным, погибла одна женщина . Еще пять человек получили ранения.

Вражеский удар нанес несколько пожаров в частном жилищном секторе. Частично разрушен один дом.

Спасатели тушат возгорание жилых домов, гаражей и хозяйственных построек.

"Завершение аварийно-спасательных работ на всех местах вражеских атак. Далее работают городские штабы и сами коммунальщики", - заявил начальник Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Напомним, что ранее омбудсмен отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу и подчеркнул, что РФ ударила по жилому району города, где не было ни одного военного объекта.

Дата публикации
Количество просмотров
180
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