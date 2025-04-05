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Три знака, которым сегодня лучше ни с кем не общаться
Из-за активизации сил зла нужно как можно меньше общаться с окружающими людьми – особенно теми из них, кто неприятен или не вызывает доверия. Такое общение не даст договориться ни на какую – даже минимально важную – тему и уж тем более не доведет до добра.
Сегодня, 5 апреля, сомнительные контакты могут быть опасны для представителей всех знаков Зодиака, но трем из них лучше ни с кем не общаться.
Телец
Тельцы могут стать жертвами чужой агрессии, и это при том, что представители этого знака сами могут заткнуть рот кому угодно. Однако сегодня противник им достанется серьезный, поэтому звезды настоятельно рекомендуют им не вступать с ним в конфликт.
Лев
Львы вполне могут столкнуться с тем, что легче всего выбивает их из колеи – с критикой со стороны окружающих их людей, что, как правило, выше их сил. Поэтому сегодня им лучше ни с кем не заводить задушевных бесед или хотя бы не спрашивать собеседника – можно услышать много неприятного.
Водолей
Водолеи сегодня не смогут держать себя в руках, из-за чего потеряют контроль над ситуацией, в которую попали. В результате они могут наговорить собеседнику лишнего: избежать такого – малоприятного – сценария поможет только полный отказ от общения с кем-либо.
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