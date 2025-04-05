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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Вибухи у Саранську: чому удар по цьому заводу важливий для України

У росіян була гаряча ніч.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

Ураження заводу, що займається виробництвом оптоволоконних систем у Саранську, послаблює ключові компоненти військового зв'язку та управління, у тому числі для оптоволоконних дронів. Ці безпілотники, як відомо, нечутливі для РЕБ та відіграють у сучасних військових операціях важливу роль. 

Про це заявив військовий експерт, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у повідомленні у соцмережах.

Втрата заводу обмежує російські можливості в галузі безпілотних технологій та зв'язку.

Крім того, варто зазначити, що російський ринок оптоволокна зазнав значних змін в останні роки. Після відходу американської корпорації Corning з російського ринку, китайські виробники значно збільшили свою частку, пропонуючи низькі ціни, що створює жорстку цінову конкуренцію.

У 2024 році китайські постачальники займали 75% ринку оптоволокна в Росії, тоді як частка російського виробника, АТ "Оптіковолоконні Системи", знизилася з 30% у 2021 році до 25% у 2024 році.

Сили оборони України продовжують завдавати ударів об'єктам, які забезпечують високотехнологічну підтримку російської армії.

Удар по АТ “Оптіковолоконні Системи” позбавляє ворога одного з найважливіших пунктів управління військами та дронами в умовах радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що у березні 2025 року Бєлгород атакували невідомі безпілотники: лунали вибухи.

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