ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
271
Час на прочитання
1 хв

У Сумській області підліток підірвався на міні: деталі інциденту

Інцидент стався ввечері в одному з сіл Садівської громади.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Міни

Міни / © Associated Press

У Сумській області 13-річний хлопець підірвався на міні. Інцидент стався, коли дитина зі своїм другом гуляла біля яру і штовхнула ногою невідомий предмет, після чого стався вибух.

Про це повідомили у пресцентрі Сумської ОВА.

У результаті хлопець отримав мінно-вибухову травму, поранення ока, ноги та грудної клітини. Станом на ранок 8 квітня стан дитини стабільно тяжкий. Лікарі борються за його життя. Про це очільника області поінформували керівники відповідних структурних підрозділів.

Нагадаємо, в Україні з'явилася нова цивільна професія – демінер. Тепер громадяни зможуть долучитися до розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами. Також стати демінерами зможуть і ветерани з ампутаціями.

Дата публікації
Кількість переглядів
271
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie