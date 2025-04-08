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У Сумській області підліток підірвався на міні: деталі інциденту
Інцидент стався ввечері в одному з сіл Садівської громади.
У Сумській області 13-річний хлопець підірвався на міні. Інцидент стався, коли дитина зі своїм другом гуляла біля яру і штовхнула ногою невідомий предмет, після чого стався вибух.
Про це повідомили у пресцентрі Сумської ОВА.
У результаті хлопець отримав мінно-вибухову травму, поранення ока, ноги та грудної клітини. Станом на ранок 8 квітня стан дитини стабільно тяжкий. Лікарі борються за його життя. Про це очільника області поінформували керівники відповідних структурних підрозділів.
Нагадаємо, в Україні з'явилася нова цивільна професія – демінер. Тепер громадяни зможуть долучитися до розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами. Також стати демінерами зможуть і ветерани з ампутаціями.