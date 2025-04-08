В Сумской области подросток подорвался на мине: детали инцидента

Мины / © Associated Press

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В Сумской области 13-летний парень взорвался на мине. Инцидент произошел, когда ребенок со своим другом гулял у оврага и толкнул ногой неизвестный предмет, после чего произошел взрыв.

Об этом сообщили в пресс-центре Сумской ОВА.

В результате парень получил минно-взрывную травму, ранение глаза, ноги и грудной клетки. По состоянию на утро 8 апреля состояние ребенка стабильно тяжелое. Врачи борются за его жизнь. Об этом главе области проинформировали руководители соответствующих структурных подразделений.

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Напомним, в Украине появилась новая гражданская профессия — деминер. Теперь граждане смогут приобщиться к разминированию территорий, загрязненных взрывоопасными предметами. Также стать деминерами могут и ветераны с ампутациями.