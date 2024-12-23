В Україні через війну з'явилась нова цивільна професія: про що йдеться

В Україні з'явилася нова цивільна професія - демінер. Тепер громадяни зможуть долучитися до розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами. Також стати демінером зможуть і ветерани з ампутаціями.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Галини Капустинської.

В лісі на Київщині команда з 9 демінерів працює вже півтора тижня. Тут на початку повномаштабного вторгнення переховувалися окупанти, які залишили по собі залишки артилерії та інших небезпечних предметів.

"В березні 2022 року тут були бойові дії, була російська армія, вона була тут недовго, трохи менше місяця, а потім, через деякий час, ми приїхали сюди і почали тут розміновувати. Ми використовуємо наші металодетектори для виявлення металевих сигналів, які потенційно можуть бути вибухонебезпечними предметами", - каже демінерка Діана Обжелян.

Діана Обжелян

Вони працюють за будь якої погоди. Ставлять маячки там, де територія досліджена, потім коротка перерва і знову до роботи, поки не почне сутеніти.

Наймолодша в цій команді - Діана. Їй 21 один, професію демінера опанувала у британо-американській компанії "Хало траст", яка і займається розмінуванням територій в Україні.

"Так, ми навчалися тут, у Броварському районі, трохи менше місяця. Ми проходили теоретичні і практичні тести, і хто був готовий працювати, той приходив сюди і подався", - каже демінерка.

І якщо за кордоном ця професія добре відома, то в Україні виникла зовсім нещодавно. Офіційно про запуск стало відомо на початку грудня. Розробкою професійного стандарту займалося Міністерство економіки спільно з приватними компаніями.

Демінери обстрежують території, де були російські окупанти

Демінери відрізняються від саперів тим, що працюють лише на гуманітарних територіях і лише знаходять та ідентифікують міни та вибухівки, далі - це вже справа ДСНС або саперів.

"Демінер займається лише пошуком небезпечних предметів, а сапер стягує і підриває, а демінер - це саме пошук, тобто всі подальші дії він не виконує", - каже інструкторка з навчання Юлія Теплюк.

Дмитро показує кілька предметів, якими користуються демінери. Сумка на перший погляд більше схожа на стоматологічний набір, хоча насправді вона призначена для обстеження вибухонебезпечних об'єктів.

Сумка демінера

"Дзеркало використовується для перевірки наявності мін-сюрпризів. У цій сумці в обов'язковому порядку є лопатка, вона потрібна для того, щоб дістатися до сигналу та підтвердити або спростувати наявність вибухонебезпечних предметів", - каже інженер саперної справи Дмитро Рябий.

Проводити обстеження територій можна за допомогою дронів чи металошукачів. Отже, стати демінером можуть і люди з інвалідністю, зокрема ті, хто має ампутації.

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