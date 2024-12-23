Якою буде погода на Святвечір та Різдво: прогноз від синоптикині

На Святвечір в Україні буде нехолодно.

Впродовж дня 24 грудня температура повітря становитиме +2+4 градуси, а у центральній частині, на півдні та на південному сході навіть тепло, +4+9 градусів, в Криму +10+15 градусів. Лише в західній частині подекуди завтра очікується свіжіша погода, від 1 морозу до 2 тепла.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Переважно мокрий сніг пройде в західних областях, може дійти ввечері до Житомирщини та Чернігівщини. На решті території України 24-го грудня без опадів. Вітер східного напрямку, помірний, на півдні поривчастий.

"У Києві 24-го грудня без істотних опадів. Вночі близько нуля, вдень +2+4 градуси", — зазначила фахівчиня.

25-го грудня, на Різдво, сніг очікується в західних областях, дощі пройдуть у південній частині, на решті території без опадів. Температура повітря особливо не зміниться, лише у ніч на Різдво на заході України похолоднішає до -2-6 градусів. Проте вдень повсюди очікується +1+6 градусів.

Раніше йшлося про те, що на Різдво, 25 грудня, погода різко не зміниться — буде схожа до тієї, що зараз. Температура повітря буде близько нуля градусів, але можливий невеликий плюс.

Читайте також: