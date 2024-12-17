В Україні похолодає: синоптикиня повідомила - де і коли

До України йде незначне похолодання. У середу, 18 грудня, повітря посвіжіє. Місцями буде мокрий сніг, а також сильні пориви вітру.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У середу протягом дня очікується +2-6°. На Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині буде прохолодніше - +3°. У західних областях та у південній частині стовпчики термометрів покажуть 5-10° тепла.

У східних областях та на Сумщині ймовірний невеликий мокрий сніг. На заході будуть незначні періодичні дощі. На решті території України опадів не очікується.

"Вітер залишатиметься північно-західним, рвучким, проте на заході, півночі та в центрі почне потроху слабшати, а ось у східній частині України та на півдні ще місцями пориви до 15-20 метрів за секунду", - повідомила синоптикиня.

У Києві опадів не буде. Температура повітря вночі становитиме 0+2°, а вдень - 2-4° тепла.

Наталка Діденко прогнозує, що 19-20 грудня знову потеплішає, а 20-21 грудня - температура повітря почне знижуватися.

Нагадаємо, синоптики дали довгостроковий прогноз на зиму. Зима 2024-2025 в Україні очікується досить тепла, але можливі затоки арктичного холоду.

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