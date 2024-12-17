В Украине похолодает: синоптик сообщила — где и когда

В Украину идет незначительное похолодание. В среду, 18 декабря, воздух посвежеет. Местами будет мокрый снег и сильные порывы ветра.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В среду в течение дня ожидается +2-6°. В Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях будет прохладнее — +3°.

В восточных областях и в Сумской области возможен небольшой мокрый снег. В западных областях и южной части столбики термометров покажут 5-10° тепла.

В восточных областях и в Сумской области возможен небольшой мокрый снег. На западе будут незначительные периодические дожди. На остальной территории Украины осадков не ожидается.

"Ветер остается северо-западным, порывистым, однако на западе, севере и в центре начнет понемногу ослабевать, а вот в восточной части Украины и на юге еще местами порывы до 15-20 метров в секунду", — сообщила синоптикиня.

В Киеве осадков не будет. Температура воздуха ночью составит 0+2°, а днем — 2-4° тепла.

Наталья Диденко прогнозирует, что 19-20 декабря снова станет теплее, а 20-21 декабря — температура воздуха начнет снижаться.

Напомним, синоптики дали долгосрочный прогноз на зиму.

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