В Украине похолодает: синоптик сообщила — где и когда

Местами – мокрый снег.
В Украину идет незначительное похолодание. В среду, 18 декабря, воздух посвежеет. Местами будет мокрый снег и сильные порывы ветра.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В среду в течение дня ожидается +2-6°. В Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях будет прохладнее — +3°.
В восточных областях и в Сумской области возможен небольшой мокрый снег. В западных областях и южной части столбики термометров покажут 5-10° тепла.
В восточных областях и в Сумской области возможен небольшой мокрый снег. На западе будут незначительные периодические дожди. На остальной территории Украины осадков не ожидается.
"Ветер остается северо-западным, порывистым, однако на западе, севере и в центре начнет понемногу ослабевать, а вот в восточной части Украины и на юге еще местами порывы до 15-20 метров в секунду", — сообщила синоптикиня.
В Киеве осадков не будет. Температура воздуха ночью составит 0+2°, а днем — 2-4° тепла.
Наталья Диденко прогнозирует, что 19-20 декабря снова станет теплее, а 20-21 декабря — температура воздуха начнет снижаться.
Напомним, синоптики дали долгосрочный прогноз на зиму.
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