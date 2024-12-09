Нумерологиня назвала помилки у процесі прикрашання ялинки: чого слід уникати

Існують помилки у прикрашанні новорічного дерева.
Ялинка - потужний активатор енергії, а не лише символ свята. Саме тому є кілька гарних порад, які допоможуть правильно прикрасити новорічне дерево, аби воно подарувало позитив та гармонію.
Яких помилок краще уникати під час прикрашання ялинки, розповіла нумерологиня Катя Іваницька.
Помилки у прикрашанні ялинки:
Прикрашати ялинку в заздалегідь неприбраній оселі.
Перш за все потрібно прибрати, викинути зайві речі або ті, якими ви вже давно не користуєтеся. А вже потім починайте процес прикрашання новорічного дерева.
Прикрашати ялинку, коли немає настрою.
Не варто приступати до цього святкового процесу в стані, коли у вас немає настрою або ви погано себе почуваєте. Спочатку поверніть собі ресурс.
Прикрашати ялинку іграшками з дефектами.
Краще не прикрашати ялинку поламаними чи надщербленими іграшками. Краще замінити їх новими.
Нагадаємо, астрологиня Юлія Кузменчук розповіла, куди в будинку чи квартирі категорично не можна ставити новорічну ялинку.
Читайте також: