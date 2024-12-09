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Нумерологиня назвала помилки у процесі прикрашання ялинки: чого слід уникати

Нумерологиня назвала помилки у процесі прикрашання ялинки: чого слід уникати

Ялинка.

Існують помилки у прикрашанні новорічного дерева.

Ялинка - потужний активатор енергії, а не лише символ свята. Саме тому є кілька гарних порад, які допоможуть правильно прикрасити новорічне дерево, аби воно подарувало позитив та гармонію. 

Яких помилок краще уникати під час прикрашання ялинки, розповіла нумерологиня Катя Іваницька. 

Помилки у прикрашанні ялинки: 

Прикрашати ялинку в заздалегідь неприбраній оселі.

Перш за все потрібно прибрати, викинути зайві речі або ті, якими ви вже давно не користуєтеся. А вже потім починайте процес прикрашання новорічного дерева. 

Прикрашати ялинку, коли немає настрою.

Не варто приступати до цього святкового процесу в стані, коли у вас немає настрою або ви погано себе почуваєте. Спочатку поверніть собі ресурс. 

Прикрашати ялинку іграшками з дефектами.

Краще не прикрашати ялинку поламаними чи надщербленими іграшками. Краще замінити їх новими. 

Нагадаємо, астрологиня Юлія Кузменчук розповіла, куди в будинку чи квартирі категорично не можна ставити новорічну ялинку.

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