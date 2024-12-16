Погода різко зміниться: в Україні оголосили штормове попередження

Синоптики попередили українців про складні погодні умови. Кажуть, що 16 грудня подекуди пориви вітру можуть сягати майже 30-ти метрів за секунду. Що ще очікувати від погоди сьогодні і яких температурних показників варто очікувати впродовж цього тижня.

Про це у ексклюзиві TSN.UA розповіла Людмила Труфин.

Складні погодні умови

Новий робочий тиждень для українців розпочався зі штормового попередження. Погодьтеся, що виходити на вулицю взимку і так не завжди хочеться, а коли на вулиці робиться таке - єдине бажання залишитися вдома в теплій ковдрі. Тим не менш, що очікувати від погоди сьогодні - варто знати кожному. Отож, як ви зрозуміли, 16 грудня в Україні очікуються складні погодні умови - це штормовий вітер до 15-22, подекуди до 25 метрів за секунду. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"У зв'язку із переміщенням атмосферних фронтів із північного заходу Європи, зміною холодної повітряної маси на теплішу, в більшості областей України пройдуть сніг, мокрий сніг та дощ. Можлива ожеледь, на дорогах ситуація буде непростою".

Температура повітря почне підвищуватися і вже сьогодні очікується не просто відлига, а протягом дня аж до +4+7 градусів, лише в східних областях 0+4 градуси. У Києві очікується сильний штормовий вітер, до 17-22, подекуди до 25 метрів за секунду. Прийде мокрий сніг, який перейде у дощ, на дорогах та тротуарах буде складна ситуація. Температура повітря в столиці підвищиться до +5 градусів.

"Зрозуміло, що така різка зміна погоди може вплинути на метеопатів, погіршити стан здоров'я людей із серцево-судинними недугами, провокувати ДТП тощо. Проте сподіваюсь, що всі уважно прочитали прогноз погоди і вже думають, як мінімізувати можливі негативні синоптичні впливи і звернули уваги, що посеред негоди все ж світлим острівцем світить слово "потепління".

Тим часом фахівці Укргідрометцентру попередили, що у Києві сьогодні очікуються пориви вітру до 28 м/с, а це ІI рівень небезпечності, помаранчевий. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту. У КМДА нагадали основні рекомендації, яких слід дотримуватись під час сильного вітру.

"Всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт; у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті".

Прогноз погоди на тиждень

Однак, за даними метеоролога Ігоря Кібальчича, шквальний вітер впродовж найближчих днів вщухне. Найближчими днями суттєво підвищиться температура повітря у всіх регіонах, особливо у західних та південних областях.

"У вівторок, 17 грудня, в Україні збережеться нестійкий характер погоди. Пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу, на Лівобережжі місцями налипання мокрого снігу. Вітер вночі північно-західний, 15 – 20 м/с, вдень західний, 9 – 14 м/с, у центральних та західних регіонах пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +1…+6 °С, у південних, центральних та західних регіонах +2…+7 °С, вдень на півдні +6…+11 °С. У середу, 18 грудня, вночі у Приазов'ї та місцями у західних регіонах пройде невеликий дощ. В решті областей України без істотних опадів. Вітер переважно західної чверті, 7 - 12 м/с, вночі можливі окремі пориви, 15 - 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 °С, вдень +1…+6 °С; у південних та місцями західних областях вночі очікується +3…+8 °С, вдень +6…+11 °С".

У четвер, 19 грудня, вночі у північній частині країни, вдень також у східних областях очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. На решті території країни без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря на Лівобережжі вночі -1...-6 °С, вдень 0...+5 °С; у решті регіонів вночі 0…+5 °С, вдень +5…+10 °С. А у п'ятницю у західних областях і місцями у північній частині країни місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Вітер переважно південної чверті, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 °С, вдень +6...+11 °С; у Карпатах близько 0 °С. На вихідних погода буде такою:

"У суботу, 21 грудня, місцями в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, лише у західній частині, а також на крайньому сході та у Криму переважно без опадів. Вітер південний із переходом на північний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...+3 °С, вдень +2...+7 °С, у Криму до +12 °С; у Карпатах упродовж доби -3…-8 °С. У неділю, 22 грудня, у північних та західних областях переважно без опадів, на решті території пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, в окремих пунктах можливий туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північної чверті, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 °С, вдень +2...+7 °С. У Карпатах вночі -4...-9 °С, вдень -1...-6 °С".

Як їздити по снігу

Як бачимо, впродовж цього тижня зима де-не-де радуватиме українців снігом, місцями з налипанням. Саме такі погодні умови часто стають причиною дорожньо-транспортних пригод. Безпека поїздок по снігу часто залежить не стільки від оснащення автомобіля, скільки від того, як водій керує ним.

Але слід визнати: якщо водій не буде коїти грубих помилок, сучасна машина вивезе його з багатьох складних ситуацій. Той сніг, який уже трохи позаважав вам у повітрі, обмежуючи видимість, тепер лежить на дорозі і заважає колесам – триматись за асфальт, відштовхуватись від нього і повертати вліво-вправо там, де треба.

При тому сніг, який лежить на дорозі, є кількох видів: по-перше, свіжий, пухкий, по-друге, старий, уже перемелений колесами, і по-третє, мокрий, перемішаний з водою – на нього ще кажуть шуга чи снігова каша.

Всі три ускладнюють керування машиною, на додачу перші два можуть приховувати під собою відверту кригу, йдеться у матеріалі РБК-Україна. За довгі роки зимової експлуатації водійське співтовариство виробило такі прийоми снігової безпеки:

Все треба робити плавно. Збільшувати та зменшувати оберти двигуна, повертати кермо, тиснути зчеплення та гальмувати – все потрібно робити без різких рухів. Тому що, по-перше, сніг може ховати під собою лід, а по-друге, при різких маневрах колеса можуть закопатися глибше, машина забуксує або застрягне.

Намагайтеся їхати з рівномірною швидкістю, не зловживаючи грою акселератором. Небезпека на будь-якому снігу у тому, що ведучі колеса при зміні обертів можуть легко забуксувати або зірватись у занос. З тієї ж причини не варто зайвий раз зупинятись.

Усуньте всі джерела звуку в салоні: музику, вентилятор обігрівача, розмови пасажирів. Це допоможе вам почути, коли оберти двигуна втратять синхронність з швидкістю руху – що є першою ознакою буксування.

Якщо вчасно не помітити початок буксування, машина або засяде в снігу, або потрапить у занос. Сказане не стосується моделей з безступінчастим варіатором CVT, а на решті "автоматів" на складних ділянках (з глибоким снігом) краще зафіксувати одну передачу.”

Наступна порада - рушати максимально акуратно. Можливо, використовуйте для цього другу передачу, на автоматах використовуйте примусове увімкнення другої передачі або режим W (winter – зима) – інакше машина може забуксувати чи заритися.

Якщо ж ви забуксували, не тисніть на газ. Негайно припиняйте буксування, аби під колесами не утворилися лунки. Плавно рушаючи, розкачайте автомобіль вперед-назад, вмикаючи то першу, то задню передачу. Накотавши таким чином чисту доріжку (колію) довжиною з півметри, розганяйтеся по ній і виїжджайте уперед чи назад.

Намети снігу долайте сходу. Але будьте певні при тому, що по той бік снігової перешкоди немає жодної небезпеки, бо зупинитися там відразу вам навряд чи вдасться. І уникайте долати намети та кучугури колесами однієї сторони (тільки лівими чи тільки правими) – на швидкості в’їжджайте в сніг тільки обома сторонами відразу, інакше машину може розвернути.

Рух по засніженій і слизькій дорозі часто потребує підвищеної уваги, певної реакції кермом та педалями. Тому варто особливо подбати про зручності для водія: встановіть комфортну температуру, забезпечте прозорість вікон, зніміть важкий та громіздкий зимовий одяг. Так вам буде простіше помічати небезпеку, легше кермувати і переносити ноги з педалі на педаль, сприймати коливання кузова та аудіоінформацію про роботу силового агрегату та коліс".

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що 17 грудня в Україні очікуються дощі, а на північному сході – мокрий сніг через вплив атмосферних фронтів

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