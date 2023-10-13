Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Японський манікюр: тренд на натуральність та корисність

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
641
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Японський манікюр: тренд на натуральність та корисність

Японський манікюр

Що таке японський манікюр, як він робиться, чи є він альтернативою гель-лаку, які його мінуси

Що таке японський манікюр

Це особливий вид манікюру, який вирізняється своєю натуральністю та мінімалізмом. Цей  вид манікюру походить з Японії та набув популярності завдяки природності способу догляду за нігтями. 

Основні плюси японського манікюру такі:

  • Японський манікюр - це передусім про здоров'я нігтьової пластини. Використовуються спеціальні засоби та техніки, щоб зробити нігті міцними, здоровими та красивими. Його роблять без агресивного впливу, наприклад, обрізання шкіри. 
  • В японському манікюрі не використовуються хімічні компоненти. Японські засоби для манікюру не містять таких шкідливих речовин, як формальдегід чи толуол.
  • Натуральність.  У японському манікюрі використовуються світлі, природні відтінки лаків, які надають нігтям здорового і доглянутого вигляду.
  • Мінімалізм. Японський манікюр надає перевагу простим і елегантним дизайнам, часто з використанням легких геометричних візерунків або дрібних декоративних деталей.

Японський манікюр є хорошою альтернативою гель -лаку.  Після постійного використання гель-лаку нігтьова пластина стає тоншою, нігті відшаровуються, а часом покриваються білими плямами. Нігтям  потрібно відпочити. 

Попри низку переваг, зловживати японським манікюром не можна  - нігтьова пластина стоншується від постійного шліфування. Експерти не радять застосовувати японський манікюр відразу після зняття гель-лаку, потрібно зробити перерву, щоб нігті відновилися. 

Попри численні переваги японського манікюру, варто враховувати його мінуси  

Недоліки японського манікюру, які потрібно враховувати

  • Японський манікюр суто салонна процедура, зробити яку в домашніх умовах неможливо.
  • Висока вартість, тому що японський манікюр вимагає спеціальних натуральних інгредієнтів і більш уважного виконання.
  • Процедура японського манікюру зазвичай займає більше часу через масаж рук і нігтів, нанесення кількох шарів лаку та сушіння кожного шару.
  • Як і будь-який інший манікюр японський не підходить для слабких нігтів  і тим більше для серйозних уражень нігтьової пластини.
  • Для виконання японського манікюру потрібні спеціалізовані навички та досвід, тому важливо вибирати майстра з відповідними знаннями та кваліфікацією.
  • Складне видалення лаку. Тонкий шар лаку, який використовується у японському манікюрі, складно зняти звичайними засобами для видалення лаку, і може знадобитися спеціальний засіб або допомога майстра для цього.

Як робиться японський манікюр

  1. Майстер розм'якшує задній валик нігтя, невеликий простір за кутикулою.. Якщо є ороговілості, вони видаляються за допомогою пилок.
  2. Потім надають форму нігтям, видаляючи все надлишкове за допомогою кератолітичних засобів або ремуверів.
  3. Після цього на кожний ніготь наносять пасту, яка є своєрідним натуральним будівельним матеріалом, насичує нігтьову пластину біоактивними мікроелементами, що стимулюють ріст здорових і міцних нігтів. За допомогою спеціального бафа із замші пасту втирають у нігтьову пластину.
Японський манікюр - що це таке / ©
Японський манікюр - що це таке

       4. Останній етап японського манікюру - полірування, коли майстер втирає в нігтьову пластину пудру на основі бджолиного воску. Нігті після  цього виглядають щільними, глянцевими, як скляні.

Види японського манікюру

Види японського манікюру відрізняються складом інгредієнтів, які використовуються та технікою їх нанесення.

  • Класичний японський манікюр підходить для всіх типів нігтів, для нього використовується рисове борошно, олії та вітаміни для зміцнення нігтьової пластини та стимулювання її зростання.
  • Мінеральні солі, що містяться в морських водоростях, використовуються в японському манікюрі з мінеральними солями.
  • Під час пудрового японського манікюру наноситься пудра з натуральних інгредієнтів, яка створює матовий, бархатистий ефект на нігтях і може приховати дрібні дефекти нігтьової пластини.
  • Японський манікюр із використанням шовку покриває нігтьову пластину шовком, який допомагає її зміцнити та захистити від пошкоджень.
  • Художній японський манікюр містить в собі різні техніки малювання та декорування нігтів.
  • Скляний японський манікюр використовує спеціальний гель-лак, який  створює ефект гладкої, блискучої поверхні нігтів, схожої на скло, і ідеально підходить для створення глянцевого та блискучого ефекту на нігтях.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
641
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація