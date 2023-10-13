Японський манікюр: тренд на натуральність та корисність

Що таке японський манікюр, як він робиться, чи є він альтернативою гель-лаку, які його мінуси

Що таке японський манікюр

Це особливий вид манікюру, який вирізняється своєю натуральністю та мінімалізмом. Цей вид манікюру походить з Японії та набув популярності завдяки природності способу догляду за нігтями.

Основні плюси японського манікюру такі:

Японський манікюр - це передусім про здоров'я нігтьової пластини. Використовуються спеціальні засоби та техніки, щоб зробити нігті міцними, здоровими та красивими. Його роблять без агресивного впливу, наприклад, обрізання шкіри.

В японському манікюрі не використовуються хімічні компоненти. Японські засоби для манікюру не містять таких шкідливих речовин, як формальдегід чи толуол.

Натуральність. У японському манікюрі використовуються світлі, природні відтінки лаків, які надають нігтям здорового і доглянутого вигляду.

Мінімалізм. Японський манікюр надає перевагу простим і елегантним дизайнам, часто з використанням легких геометричних візерунків або дрібних декоративних деталей.

Японський манікюр є хорошою альтернативою гель -лаку. Після постійного використання гель-лаку нігтьова пластина стає тоншою, нігті відшаровуються, а часом покриваються білими плямами. Нігтям потрібно відпочити.

Попри низку переваг, зловживати японським манікюром не можна - нігтьова пластина стоншується від постійного шліфування. Експерти не радять застосовувати японський манікюр відразу після зняття гель-лаку, потрібно зробити перерву, щоб нігті відновилися.

Попри численні переваги японського манікюру, варто враховувати його мінуси

Недоліки японського манікюру, які потрібно враховувати

Японський манікюр суто салонна процедура, зробити яку в домашніх умовах неможливо.

Висока вартість, тому що японський манікюр вимагає спеціальних натуральних інгредієнтів і більш уважного виконання.

Процедура японського манікюру зазвичай займає більше часу через масаж рук і нігтів, нанесення кількох шарів лаку та сушіння кожного шару.

Як і будь-який інший манікюр японський не підходить для слабких нігтів і тим більше для серйозних уражень нігтьової пластини.

Для виконання японського манікюру потрібні спеціалізовані навички та досвід, тому важливо вибирати майстра з відповідними знаннями та кваліфікацією.

Складне видалення лаку. Тонкий шар лаку, який використовується у японському манікюрі, складно зняти звичайними засобами для видалення лаку, і може знадобитися спеціальний засіб або допомога майстра для цього.

Як робиться японський манікюр

Майстер розм'якшує задній валик нігтя, невеликий простір за кутикулою.. Якщо є ороговілості, вони видаляються за допомогою пилок. Потім надають форму нігтям, видаляючи все надлишкове за допомогою кератолітичних засобів або ремуверів. Після цього на кожний ніготь наносять пасту, яка є своєрідним натуральним будівельним матеріалом, насичує нігтьову пластину біоактивними мікроелементами, що стимулюють ріст здорових і міцних нігтів. За допомогою спеціального бафа із замші пасту втирають у нігтьову пластину.

Японський манікюр - що це таке

4. Останній етап японського манікюру - полірування, коли майстер втирає в нігтьову пластину пудру на основі бджолиного воску. Нігті після цього виглядають щільними, глянцевими, як скляні.