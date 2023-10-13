Японский маникюр: тренд на натуральность и полезность

Что такое японский маникюр, как он делается, является ли он альтернативой гель-лаку, каковы его минусы.

Что такое японский маникюр

Это особый вид маникюра, отличающийся своей натуральностью и минимализмом. Этот вид маникюра происходит из Японии и приобрел популярность благодаря естественности способа ухода за ногтями.

Основные плюсы японского маникюра таковы:

Японский маникюр — это, прежде всего, о здоровье ногтевой пластины. Используются специальные средства и техники, чтобы сделать ногти крепкими, здоровыми и красивыми. Его производят без агрессивного воздействия, например, обрезки кожи.

В японском маникюре не используются химические компоненты. Японские средства для маникюра не содержат таких вредных веществ как формальдегид или толуол.

Естественность. В японском маникюре используются светлые, естественные оттенки лаков, придающие ногтям здоровый и ухоженный вид.

Минимализм. Японский маникюр предпочитает простые и элегантные дизайны, часто с использованием легких геометрических узоров или мелких декоративных деталей.

Японский маникюр является хорошей альтернативой гель-лаку. После постоянного использования гель-лака ногтевая пластина становится тоньше, ногти отслаиваются, а иногда покрываются белыми пятнами. Ногтям нужно отдохнуть.

Несмотря на ряд преимуществ, злоупотреблять японским маникюром нельзя – ногтевая пластина утончается от постоянной шлифовки. Эксперты не рекомендуют применять японский маникюр сразу после снятия гель-лака, нужно сделать перерыв, чтобы ногти восстановились.

Несмотря на многочисленные преимущества японского маникюра, следует учитывать его минусы

Недостатки японского маникюра, которые нужно учитывать

Японский маникюр сугубо салонная процедура, сделать которую в домашних условиях невозможно.

Высокая стоимость, потому что японский маникюр требует специальных натуральных ингредиентов и более внимательного исполнения.

Процедура японского маникюра обычно занимает больше времени из-за массажа рук и ногтей, нанесения нескольких слоев лака и сушки каждого слоя.

Как и любой другой японский маникюр не подходит для слабых ногтей и тем более для серьезных поражений ногтевой пластины.

Для выполнения японского маникюра требуются специализированные навыки и опыт, поэтому важно выбирать мастера с соответствующими знаниями и квалификацией.

Сложное удаление лака. Тонкий слой лака, используемый в японском маникюре, сложно снять обычными средствами для удаления лака, и может потребоваться специальное средство или помощь мастера для этого.

Как делается японский маникюр

Мастер размягчает задний валик ногтя, небольшое пространство за кутикулой. Если есть ороговевшие части, они удаляются с помощью пилочки. Затем придают форму ногтям, удаляя все избыточное с помощью кератолитических средств или ремуверов. После этого на каждый ноготь наносят пасту, являющуюся своеобразным натуральным строительным материалом, насыщает ногтевую пластину биоактивными микроэлементами, стимулирующими рост здоровых и крепких ногтей. С помощью специального бафа из замши пасту втирают в ногтевую пластину.

Японский маникюр – что это такое

4. Последний этап японского маникюра – полирование, когда мастер втирает в ногтевую пластину пудру на основе пчелиного воска. Ногти после этого выглядят плотными, глянцевыми, как стеклянные.