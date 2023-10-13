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Японский маникюр: тренд на натуральность и полезность

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Японский маникюр: тренд на натуральность и полезность

Японский маникюр

Что такое японский маникюр, как он делается, является ли он альтернативой гель-лаку, каковы его минусы.

Что такое японский маникюр

Это особый вид маникюра, отличающийся своей натуральностью и минимализмом. Этот вид маникюра происходит из Японии и приобрел популярность благодаря естественности способа ухода за ногтями.

Основные плюсы японского маникюра таковы:

  • Японский маникюр — это, прежде всего, о здоровье ногтевой пластины. Используются специальные средства и техники, чтобы сделать ногти крепкими, здоровыми и красивыми. Его производят без агрессивного воздействия, например, обрезки кожи.
  • В японском маникюре не используются химические компоненты. Японские средства для маникюра не содержат таких вредных веществ как формальдегид или толуол.
  • Естественность. В японском маникюре используются светлые, естественные оттенки лаков, придающие ногтям здоровый и ухоженный вид.
  • Минимализм. Японский маникюр предпочитает простые и элегантные дизайны, часто с использованием легких геометрических узоров или мелких декоративных деталей.

Японский маникюр является хорошей альтернативой гель-лаку. После постоянного использования гель-лака ногтевая пластина становится тоньше, ногти отслаиваются, а иногда покрываются белыми пятнами. Ногтям нужно отдохнуть.

Несмотря на ряд преимуществ, злоупотреблять японским маникюром нельзя – ногтевая пластина утончается от постоянной шлифовки. Эксперты не рекомендуют применять японский маникюр сразу после снятия гель-лака, нужно сделать перерыв, чтобы ногти восстановились.

Несмотря на многочисленные преимущества японского маникюра, следует учитывать его минусы

Недостатки японского маникюра, которые нужно учитывать

  • Японский маникюр сугубо салонная процедура, сделать которую в домашних условиях невозможно.
  • Высокая стоимость, потому что японский маникюр требует специальных натуральных ингредиентов и более внимательного исполнения.
  • Процедура японского маникюра обычно занимает больше времени из-за массажа рук и ногтей, нанесения нескольких слоев лака и сушки каждого слоя.
  • Как и любой другой японский маникюр не подходит для слабых ногтей и тем более для серьезных поражений ногтевой пластины.
  • Для выполнения японского маникюра требуются специализированные навыки и опыт, поэтому важно выбирать мастера с соответствующими знаниями и квалификацией.
  • Сложное удаление лака. Тонкий слой лака, используемый в японском маникюре, сложно снять обычными средствами для удаления лака, и может потребоваться специальное средство или помощь мастера для этого.

Как делается японский маникюр

  1. Мастер размягчает задний валик ногтя, небольшое пространство за кутикулой. Если есть ороговевшие части, они удаляются с помощью пилочки.
  2. Затем придают форму ногтям, удаляя все избыточное с помощью кератолитических средств или ремуверов.
  3. После этого на каждый ноготь наносят пасту, являющуюся своеобразным натуральным строительным материалом, насыщает ногтевую пластину биоактивными микроэлементами, стимулирующими рост здоровых и крепких ногтей. С помощью специального бафа из замши пасту втирают в ногтевую пластину.
Японский маникюр – что это такое / ©
Японский маникюр – что это такое

4. Последний этап японского маникюра – полирование, когда мастер втирает в ногтевую пластину пудру на основе пчелиного воска. Ногти после этого выглядят плотными, глянцевыми, как стеклянные.

Виды японского маникюра

Виды японского маникюра отличаются составом используемых ингредиентов и техникой их нанесения.

  • Классический японский маникюр подходит для всех типов ногтей, используется рисовая мука, масла и витамины для укрепления ногтевой пластины и стимулирования ее роста.
  • Минеральные соли, содержащиеся в морских водорослях, используются в японском маникюре с минеральными солями.
  • Во время японского пудрового маникюра наносится пудра из натуральных ингредиентов, которая создает матовый, бархатистый эффект на ногтях и может скрыть мелкие дефекты ногтевой пластины.
  • Японский маникюр с использованием шелка покрывает ногтевую пластину шелком, который помогает ее укрепить и защитить от повреждений.
  • Художественный японский маникюр включает в себя разные техники рисования и декорирования ногтей.
  • Стеклянный японский маникюр использует специальный гель-лак, который создает эффект гладкой блестящей поверхности ногтей, похожей на стекло, и идеально подходит для создания глянцевого и блестящего эффекта на ногтях.

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Дата публикации
Просмотры
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