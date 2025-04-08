Трамп готує масштабний військовий парад у Вашингтоні: дата співпадає з його 79-річчям

Президент США Дональд Трамп. / © Getty Images

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Адміністрація Дональда Трампа планує провести військовий парад у центрі Вашингтона 14 червня — в день 79-річчя президента США. Подія також приурочена до 250-річчя Армії США.

Про це пише The Hill.

За планом, маршрут параду простягнеться майже на 4 милі — від Пентагону в Арлінгтоні (штат Вірджинія) до Білого дому. Представник Армії США підтвердив виданню The Hill, що готується участь військових підрозділів, однак остаточне рішення ще не ухвалене.

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“Армія дуже рада відсвяткувати свої 250-ті роковини з усім округом. Ми хочемо, щоб американці пишалися своєю армією, а також своєю нацією”, — заявив полковник Дейв Батлер.

Підготовка до святкування почалася ще торік. У процесі планування, за словами чиновників, до заходу долучилося більше підрозділів, а інженери Армії та міста вже провели розвідку маршруту. Наразі організатори співпрацюють із Білим домом та кількома урядовими агентствами, щоб зробити парад подією національного рівня.

Це не перша спроба Трампа організувати масштабний парад у столиці: у 2018 році він доручив Пентагону провести подібний захід після того, як відвідав День взяття Бастилії у Франції. Тоді подія була скасована через очікувану вартість у 92 мільйони доларів і критику як всередині адміністрації, так і з боку політиків.

Сенатор-демократ Дік Дурбін назвав ідею “фантастичною витратою грошей заради розваги президента”, а його республіканський колега Ліндсі Грем застеріг від перетворення параду на демонстрацію сили “в радянському стилі”.

Чиновники Вашингтона тоді також висловлювали занепокоєння, що важка техніка на кшталт танків пошкодить інфраструктуру міста та спричинить мільйонні витрати на безпеку.

Попри всі застереження, підготовка до нового параду триває, хоч до 14 червня залишилося менше десяти тижнів.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація затвердить оборонний бюджет у розмірі “приблизно” 1 трлн дол.