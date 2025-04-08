Трамп готовит масштабный военный парад в Вашингтоне: дата совпадает с его 79-летием

Президент США Дональд Трамп. / © Getty Images

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Администрация Дональда Трампа планирует провести военный парад в центре Вашингтона 14 июня – в день 79-летия президента США. Событие также приурочено к 250-летию Армии США.

Об этом пишет The Hill.

По плану маршрут парада протянется почти на 4 мили — от Пентагона в Арлингтоне (штат Вирджиния) до Белого дома. Представитель Армии США подтвердил готовящемуся участие военных подразделений изданию The Hill, однако окончательное решение еще не принято.

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"Армия очень рада отпраздновать свою 250-ю годовщину со всем округом. Мы хотим, чтобы американцы гордились своей армией, а также своей нацией", - заявил полковник Дэйв Батлер.

Подготовка к празднованию началась еще в прошлом году. В процессе планирования, по словам чиновников, к мероприятию присоединились больше подразделений, а инженеры Армии и города уже провели разведку маршрута. Организаторы сотрудничают с Белым домом и несколькими правительственными агентствами, чтобы сделать парад событием национального уровня.

Это не первая попытка Трампа организовать масштабный парад в столице: в 2018 году он поручил Пентагону провести подобное мероприятие после того, как посетил День взятия Бастилии во Франции. Тогда событие было отменено из-за ожидаемой стоимости в 92 миллиона долларов и критики как внутри администрации, так и со стороны политиков.

Сенатор-демократ Дик Дурбин назвал идею "фантастическим расходованием денег ради развлечения президента", а его республиканский коллега Линдси Грэм предостерег от превращения парада в демонстрацию силы "в советском стиле".

Чиновники Вашингтона тогда также выражали обеспокоенность, что тяжелая техника вроде танков повредит инфраструктуру города и приведет к миллионным затратам на безопасность.

Несмотря на все оговорки, подготовка к новому параду продолжается, хотя до 14 июня осталось менее десяти недель.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация утвердит оборонный бюджет в размере "приблизительно" 1 трлн долл.