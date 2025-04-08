Трамп підтримав перший у США трильйонний бюджет на оборону

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація затвердить оборонний бюджет у розмірі «приблизно» 1 трлн дол.

Про це пише Bloomberg.

«Ми дуже уважно ставимося до витрат, але армію ми мусимо будувати та зміцнювати, адже у світі зараз багато небезпечних сил», — заявив Трамп 7 квітня під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Білому домі.

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Президент США додав, що його адміністрація затвердить бюджет, який стане «найбільшим з усіх, що ми коли-небудь робили для армії».

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Водночас міністр оборони Піт Гегсет доповнив цю заяву дописом у Мережі.

«Незабаром: перший трильйонний бюджет Міністерства оборони. Президент Дональд Трамп відновлює нашу армію — і швидко», — йшлося в заяві очільника Пентагону.

Американська адміністрація поки що не оприлюднила бюджетний запит на 2026 фінансовий рік, оскільки уряд працює за тимчасовим механізмом фінансування, що діє цього року. Очікується, що проєкт бюджету з’явиться лише навесні.

Видання нагадало, що ексміністр оборони США Ллойд Остін раніше рекомендував уряду збільшити витрати на оборону приблизно на 50 млрд дол. на 2026 рік. Ці зміни могли б призвести до того, що бюджет Пентагону перевищить 1 трлн дол. протягом наступних років.

Нагадаємо, у лютому Гегсет наказав керівництву Пентагону та всім військовим відомствам США розробити плани скорочення оборонного бюджету на 8% протягом наступних п’яти років.