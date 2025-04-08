Бариста пояснив, чи безпечно пити розчинну каву: подробиці

Розчинна кава: що в її складі та чи дійсно вона гірша за натуральну / © pixabay.com

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Розчинна кава викликає чимало суперечок: одні вважають її шкідливою, інші — зручним і прийнятним напоєм.

Професійний бариста Руслан Карелашвілі в інтерв’ю розповів, з чого її виготовляють та чи дійсно варто її пити.

За словами експерта, зараз на ринку є якісна розчинна кава, яку виготовляють зі свіжообсмажених зерен високої якості.

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«Поки що такий виробник тільки один. Цей продукт відрізняється, але не кардинально від фільтр-кави, яку я заварюю ручним методом. Якщо ми говоримо про розчинну каву як чистий продукт, то це просто кава, її можна пити. Міфи про каштани чи жолуді варто забути», — пояснив бариста.

Фахівець наголошує, що технологічно дорожче зробити каву не з кави, тому такі випадки фальсифікації — рідкість.

Незважаючи на те, що розчинну каву дійсно роблять із натуральних зерен, виробники найчастіше використовують низькоякісну сировину, щоб зменшити собівартість.

«Розчинна кава — це дуже складна технологія. Якщо ми беремо якісні зерна, то собівартість такого напою стає вдвічі вищою. Тому виробники переважно обирають дешеву сировину, що впливає на кінцевий смак та якість продукту», — зазначив Руслан Карелашвілі.

Саме через це більшість людей знайомляться з кавою саме через дешеву розчинну версію, яка не може конкурувати з якісно приготованою натуральною кавою.

Бариста наголошує: будь-які додатки змінюють смак кави. Деякі люди додають гвоздику, кардамон, мускатний горіх, але якщо таких спецій забагато, смак самої кави повністю втрачається.

Також популярний варіант — кава з молоком. Проте, за словами експерта, це змінює сутність напою.

«Фактично, ви п’єте просто пофарбоване молоко. Це не означає, що такі додатки заборонені, але це самообман, адже смак справжньої кави втрачається», — пояснив фахівець.

Нагадаємо, кава, попри деякі свої переваги, дійсно змінює кислотно-лужний баланс і виводить з організму такий важливий мікроелемент, як кальцій.