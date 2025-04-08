Як зберігати банани, щоб вони тижнями не чорніли

Одним з найулюбленіших фруктів у людей вважається банан / © Associated Press

Реклама

Банани тижнями залишатимуться свіжими і не покриватимуться коричневими плямами, якщо дотримуватися кількох порад зберігання цих фруктів.

Насамперед повернувшись додому з магазину, бананову шкірку слід загорнути у харчову фольгу. Саме через плодоніжку банани виділяють найбільше етилену — газу, що прискорює їх дозрівання. Завдяки цьому простому методу банани довше збережуть свій чудовий жовтий колір.

На додаток, якщо ви хочете довше насолоджуватися їхньою свіжістю, окрім загортання кореня у фольгу, повісьте їх на мотузку над кухонною стійкою.

Реклама

Така можливість є не у всіх (а комусь цей варіант видасться надто дивним), тому банани можна помістити ще й у кошик, що забезпечує належну вентиляцію. Це уповільнить процес дозрівання бананів та появи на них коричневих плям, а потім і потемніння.

Що впливає на тривалість збереігання фруктів

На тривалість зберігання бананів впливають такі фактори, як температура, освітленість та вологість. Варто одразу утриматися від покупки плодів на розпродажі. Вибирайте тільки ті банани, що мають жовту шкірку і тверду плоть на дотик.

Чим вище температура, тим швидше йде процес дозрівання і тим швидше настане процес гниття. Оптимальною температурою повітря буде 12-14 градусів за Цельсієм.

Вологість повітря повинна бути в межах 60-80 відсотків, крім того плоди банана не варто тримати під прямими сонячними променями.

Раніше ми писали, навіщо мити банани перед вживанням. Більше про це читайте у новині.