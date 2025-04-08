ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
2 хв

Як зберігати банани, щоб вони тижнями не чорніли

Як і будь-який продукт, банани мають свій термін придатності.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Одним з найулюбленіших фруктів у людей вважається банан

Одним з найулюбленіших фруктів у людей вважається банан / © Associated Press

Банани тижнями залишатимуться свіжими і не покриватимуться коричневими плямами, якщо дотримуватися кількох порад зберігання цих фруктів.

Насамперед повернувшись додому з магазину, бананову шкірку слід загорнути у харчову фольгу. Саме через плодоніжку банани виділяють найбільше етилену — газу, що прискорює їх дозрівання. Завдяки цьому простому методу банани довше збережуть свій чудовий жовтий колір.

На додаток, якщо ви хочете довше насолоджуватися їхньою свіжістю, окрім загортання кореня у фольгу, повісьте їх на мотузку над кухонною стійкою.

Така можливість є не у всіх (а комусь цей варіант видасться надто дивним), тому банани можна помістити ще й у кошик, що забезпечує належну вентиляцію. Це уповільнить процес дозрівання бананів та появи на них коричневих плям, а потім і потемніння.

Що впливає на тривалість збереігання фруктів

На тривалість зберігання бананів впливають такі фактори, як температура, освітленість та вологість. Варто одразу утриматися від покупки плодів на розпродажі. Вибирайте тільки ті банани, що мають жовту шкірку і тверду плоть на дотик.

Чим вище температура, тим швидше йде процес дозрівання і тим швидше настане процес гниття. Оптимальною температурою повітря буде 12-14 градусів за Цельсієм.

Вологість повітря повинна бути в межах 60-80 відсотків, крім того плоди банана не варто тримати під прямими сонячними променями.

Раніше ми писали, навіщо мити банани перед вживанням. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
139
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie