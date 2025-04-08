Вчені вперше відродили вимерлих суворих вовків: фото

Суворі вовки Ромул і Ремус у віці одного місяця / © Associated Press

Реклама

Три генетично модифіковані вовки, які нагадують вимерлих суворих вовків, бігають, сплять і виють у засекреченому безпечному місці в США.

Американська компанія Colossal Biosciences, яка прагне повернути втрачені види, здійснила прорив у біотехнологіях: за допомогою генного редагування та клонування світ з’явилися перші за 10 000 років суворі вовки (Canis dirus). Про відкриття повідомляє журнал Time.

Суворий вовк (Canis dirus) — вимерлий вид великих хижаків із сімейства псових, що мешкав у Північній та Південній Америці за часів плейстоцену (приблизно 125 000-9500 років тому). Відрізнявся від сучасних вовків більш масивною статурою (до 180 см у довжину і 80 кг вагою), потужними щелепами та короткими лапами, що робило його пристосованим до полювання на велику здобич, наприклад, бізонів та мамонтів. Зник, ймовірно, через зміну клімату та конкуренцію із сірими вовками.

Реклама

Трьох цуценят — Ромула, Рема та Кхалісі — виростили з модифікованих клітин сірого вовка, які стали генетично ідентичними виду, що вимер.

Команда витягла ДНК суворого вовка з 13-тисячного зуба та 72-тисячної вушної кістки. Порівнявши геноми, дослідники внесли 20 правок у 14 генів сірого вовка, домігшись характерних рис: міцної статури, білої вовни та особливого виття.

Для клонування використовували клітини крові (ендотеліальні попередники), а не традиційні зразки тканин. Потім ембріони підсадили собакам-сурогатам, і ті успішно народили здорових вовченят.

Вовченя Ремус у п’ятимісячному віці / Фото надане Colossal Biosciences

Вже у шість місяців цуценята досягають 120 см у довжину і важать 36 кг, а дорослі особини можуть вирости до 180 см та 68 кг.

Ремус у п’ятимісячному віці / Фото надане Colossal Biosciences

У Colossal Biosciences вважають, що їхні технології допоможуть зберегти види, що вимирають (наприклад, червоного вовка), вивчити еволюційні механізми вимерлих тварин і відновити екосистеми, де ці хижаки відігравали ключову роль.

«Це не просто наукова фантастика — ми змінюємо правила гри у збереженні біорізноманіття», — заявив журналістам генеральний директор Colossal Бен Ламм.

Нагадаємо, під Чорнобилем у фотопастку потрапили вовки, які влаштували поєдинок.