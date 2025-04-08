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Вчені вперше відродили вимерлих суворих вовків: фото
Вже у шість місяців цуценята досягають 120 см у довжину і важать 36 кг, а дорослі особини можуть зрости до 180 см та 68 кг, на відміну від домашніх собак, цуценята уникають людей і поводяться як дикі тварини.
Три генетично модифіковані вовки, які нагадують вимерлих суворих вовків, бігають, сплять і виють у засекреченому безпечному місці в США.
Американська компанія Colossal Biosciences, яка прагне повернути втрачені види, здійснила прорив у біотехнологіях: за допомогою генного редагування та клонування світ з’явилися перші за 10 000 років суворі вовки (Canis dirus). Про відкриття повідомляє журнал Time.
Суворий вовк (Canis dirus) — вимерлий вид великих хижаків із сімейства псових, що мешкав у Північній та Південній Америці за часів плейстоцену (приблизно 125 000-9500 років тому). Відрізнявся від сучасних вовків більш масивною статурою (до 180 см у довжину і 80 кг вагою), потужними щелепами та короткими лапами, що робило його пристосованим до полювання на велику здобич, наприклад, бізонів та мамонтів. Зник, ймовірно, через зміну клімату та конкуренцію із сірими вовками.
Трьох цуценят — Ромула, Рема та Кхалісі — виростили з модифікованих клітин сірого вовка, які стали генетично ідентичними виду, що вимер.
Команда витягла ДНК суворого вовка з 13-тисячного зуба та 72-тисячної вушної кістки. Порівнявши геноми, дослідники внесли 20 правок у 14 генів сірого вовка, домігшись характерних рис: міцної статури, білої вовни та особливого виття.
Для клонування використовували клітини крові (ендотеліальні попередники), а не традиційні зразки тканин. Потім ембріони підсадили собакам-сурогатам, і ті успішно народили здорових вовченят.
Вже у шість місяців цуценята досягають 120 см у довжину і важать 36 кг, а дорослі особини можуть вирости до 180 см та 68 кг.
У Colossal Biosciences вважають, що їхні технології допоможуть зберегти види, що вимирають (наприклад, червоного вовка), вивчити еволюційні механізми вимерлих тварин і відновити екосистеми, де ці хижаки відігравали ключову роль.
«Це не просто наукова фантастика — ми змінюємо правила гри у збереженні біорізноманіття», — заявив журналістам генеральний директор Colossal Бен Ламм.
Нагадаємо, під Чорнобилем у фотопастку потрапили вовки, які влаштували поєдинок.