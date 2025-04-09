У Києві оголошена повітряна тривога та чутно вибухи: що відомо

Повітряна тривога у Києві

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У Києві оголошено повітряну тривогу пізно ввечері 9 квітня.

«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» — закликали у КМДА.

Згодом стало відомо, що в Києві працює ППО.

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«Залишайтеся в укриттях. Ще є повітряні цілі над містом та в околицях», — закликали у КМДА.

Раніше Повітряні сили України повідомили про декілька груп БпЛА на півдні Сумщини та Чернігівщини, півночі Полтавщини, які тримали курс на Київщину.

Нагадаємо, вдень 9 квітня низку областей охопила повітряна тривога, Вінницька, Житомирська, Київська тощо перебували під загрозою ворожих ударів.

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