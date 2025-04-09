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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1301
Час на прочитання
1 хв

У Києві та деяких областях повітряна тривога: є загроза балістики

Ворог готує черговий удар.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога

У деяких областях зранку 9 квітня пролунала повітряна тривога. Слід перебувати в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

“Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!”, — наголосили у Повітряних силах.

Станом на 08:57 “почервоніли” такі області:

  • Київська

  • Чернігівська

  • Сумська

  • Харківська

  • Полтавська

  • Черкаська

“Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги”, — закликали у КМВА.

Нагадаємо, частину України вдень 8 квітня охопила повітряна тривога. Слід перебувати в укриттях.

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