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У Києві та деяких областях повітряна тривога: є загроза балістики
Ворог готує черговий удар.
У деяких областях зранку 9 квітня пролунала повітряна тривога. Слід перебувати в укриттях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
“Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!”, — наголосили у Повітряних силах.
Станом на 08:57 “почервоніли” такі області:
Київська
Чернігівська
Сумська
Харківська
Полтавська
Черкаська
“Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги”, — закликали у КМВА.
Нагадаємо, частину України вдень 8 квітня охопила повітряна тривога. Слід перебувати в укриттях.