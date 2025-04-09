Прем’єр Бельгії розповів, як Путін бреше США та всьому світу

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер / © Associated Press

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На жодну секунду не доводиться вірити, що президент Росії Володимир Путін хоче мирної угоди, припинення вогню. Він просто вдає це. Тож США мають побачити це і повернутися до європейського погляду на всебічну підтримку України.

Про це прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер розповів у інтервʼю спеціальній кореспондентці ТСН Яні Слєсарчук.

На думку політика, США повинні пристати на погляд Європи. Дії говорять голосніше за слова.

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«Дії Росії дуже чіткі: вони просто продовжують свою війну, вони й далі чинять військові злочини, і навіть їхні слова не дуже чіткі. Тому що вони кажуть, що хочуть угоди, але потім вони в односторонньому порядку змінюють угоду. Отже, вони нещирі, вони несерйозно до цього ставляться», — переконаний де Вевер.

Він наголосив, що Путін насправді не прагне укласти мирну угоду.

«Я не вірю ні на секунду, що Володимир Путін хоче мирної угоди, що він хоче припинення вогню. Він просто вдає. І ми можемо лише сподіватися, що Сполучені Штати це побачать, і що вони повернуться до європейського погляду на всебічну підтримку України», — розповів очільник бельгійського уряду.

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До слова, на думку політичного експерта Вадима Денисенка, Путін буде готовий повертатися до переговорів про припинення вогню за результатами літньої воєнної кампанії.