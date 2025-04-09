Премьер Бельгии рассказал, как Путин лжет США и всему миру

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер / © Associated Press

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Ни на секунду не приходится верить, что президент России Владимир Путин хочет мирного соглашения, прекращения огня. Он просто делает вид. США должны увидеть это и вернуться к европейскому взгляду на всестороннюю поддержку Украины.

Об этом премьер-министр Бельгии Барт де Вевер рассказал в интервью специальной корреспондентке ТСН Яне Слесарчук.

По мнению политика, США должны принять взгляд Европы. Действия говорят громче слов.

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«Действия России очень четкие: они просто продолжают свою войну, они и дальше совершают военные преступления, и даже их слова не очень четкие. Потому что они говорят, что хотят соглашения, но затем они в одностороннем порядке меняют соглашение. Следовательно, они неискренни, они несерьезно относятся к этому», — убежден де Вевер.

Он подчеркнул, что Путин на самом деле не стремится заключить мирное соглашение.

«Я не верю ни на секунду, что Владимир Путин хочет мирного соглашения, что он хочет прекращения огня. Он просто делает вид. И мы можем только надеяться, что Соединенные Штаты это увидят и что они вернутся к европейскому взгляду на всестороннюю поддержку Украины», — рассказал глава бельгийского правительства.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПРЕМЬЕР БЕЛЬГИИ прошелся по ПУТИНУ И ТРАМПУ: РФ устроила УНИЖЕНИЕ для ЕС И США

Кстати, по мнению политического эксперта Вадима Денисенко, Путин будет готов возвращаться к переговорам о прекращении огня по результатам летней военной кампании.