Российская армия атаковала Украину беспилотниками: сколько целей сбило ПВО

Работа ПВО. / © Associated Press

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Ночью против 9 апреля армия РФ атаковала Украину 55 беспилотниками типа Shahed и БпЛА-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 42 воздушных целей.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 08:30 подтверждены убытки 32 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Восемь вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны", - проинформировали военные.

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В результате российской атаки пострадали Харьковская и Днепропетровская области.

Заметим, что оккупанты запускали беспилотники по направлениям Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Чауды.

Как сообщалось, россияне ударили по Днепру беспилотниками. В городе пострадали и разрушения.

Дата публикации 08:00, 09.04.25 Количество просмотров 14 Враг массированного атаковал Днепр, Харьков и Краматорск! Что известно на утро