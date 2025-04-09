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- Украина
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Российская армия атаковала Украину беспилотниками: сколько целей сбило ПВО
В двух областях Украины активно работали силы ПВО.
Ночью против 9 апреля армия РФ атаковала Украину 55 беспилотниками типа Shahed и БпЛА-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 42 воздушных целей.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"По состоянию на 08:30 подтверждены убытки 32 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Восемь вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны", - проинформировали военные.
В результате российской атаки пострадали Харьковская и Днепропетровская области.
Заметим, что оккупанты запускали беспилотники по направлениям Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Чауды.
Как сообщалось, россияне ударили по Днепру беспилотниками. В городе пострадали и разрушения.