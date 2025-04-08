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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
85
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 9 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Мила Королева Мила Королева
Скорпион

Скорпион / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 9 апреля?

День, когда интересы других людей необходимо ставить выше собственных, уравновешивая таким образом разнонаправленные – положительные и отрицательные – космические энергии. К тому же, любое сделанное сегодня доброе дело обязательно будет вознаграждено – впрочем, злых поступков это тоже касается, поскольку закон бумеранга пока еще никто не отчленял. От решения финансовых вопросов любой сложности в этот день лучше отказаться: прибыль, на которую мы рассчитывает в таких случаях, они не принесут – скорее, наоборот.

Скорпион

Скорпионы в этот день смогут решить любые вопросы, которые окажутся на повестке дня, вне зависимости от того, какой сферы жизни – или деятельности – они будут касаться. Возможным это сделает, прежде всего, доброжелательность окружающих представителей знака людей, которые с готовностью посодействуют им в любом деле. Так что можно смело отправляться в любой начальственный – или чиновничий – кабинет, а также обращаться за помощью к друзьям, знакомым и родственникам – не откажет никто.

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