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Украину 9 апреля накрыла мощная магнитная буря: как себя уберечь
Из-за магнитных бурей у людей может ухудшаться самочувствие.
В среду, 9 апреля, будет высокая солнечная активность и мощная магнитная буря. Речь идет о красном уровне опасности и К-индексе 7.
Об этом сообщает meteoagent , анализирующий вспышки на Солнце.
Несмотря на предыдущие прогнозы специалистов, что активность Солнца снизит, этого не произошло. Как следствие, с 2 апреля магнитные бури сильны и не опускались ниже красного уровня.
Из-за магнитных бурей у людей может ухудшаться самочувствие. В частности, наибольшее влияние подвергаются метеозависимые, пожилые и имеющие хронические болезни. Они жалуются на повышенное АД, мигрени, головокружение и снижение работоспособности.
В период магнитных бурь медики советуют избегать стрессовых факторов, ограничить физические нагрузки, соблюдать режим сна и здоровое питание.