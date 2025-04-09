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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Враг массированно атаковал Днепр беспилотниками: появились фото последствий

В городе пострадали и разрушения.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Днепр 9 апреля

Атака на Днепр 9 апреля

Ночью 9 апреля россияне массированно атаковали беспилотниками город Днепр . Предварительно пострадали 15 человек, из них 8 человек находятся в больницах.

Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, повреждения получили частные дома, многоэтажки и автомобили. Есть разрушение на территории нескольких предприятий.

"Пожары, возникшие в результате вражеской атаки - ликвидированы", - констатировали в ГСЧС.

К работам привлекалось более 90 спасателей и 19 единиц техники ГСЧС.

Напомним, ночью на среду, 9 апреля, российская армия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Больше всего из-за вражеских дронов досталось Днепру. В городе пострадали и разрушения.

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