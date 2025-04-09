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Враг массированно атаковал Днепр беспилотниками: появились фото последствий
В городе пострадали и разрушения.
Ночью 9 апреля россияне массированно атаковали беспилотниками город Днепр . Предварительно пострадали 15 человек, из них 8 человек находятся в больницах.
Об этом сообщает ГСЧС.
По данным ведомства, повреждения получили частные дома, многоэтажки и автомобили. Есть разрушение на территории нескольких предприятий.
"Пожары, возникшие в результате вражеской атаки - ликвидированы", - констатировали в ГСЧС.
К работам привлекалось более 90 спасателей и 19 единиц техники ГСЧС.
Напомним, ночью на среду, 9 апреля, российская армия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Больше всего из-за вражеских дронов досталось Днепру. В городе пострадали и разрушения.