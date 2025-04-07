Кремль не хочет мира: почему Путин продолжает воевать

Президент РФ Владимир Путин / © Getty Images

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Кремлевский диктатор Владимир Путин настроен продолжать войну в Украине.

Несмотря на попытки США наладить переговорный процесс потенциальных мирных переговоров, он исключает любые попытки дипломатического урегулирования конфликта и продолжает вести боевые действия.

Некоторые американские аналитики предполагают, почему Путин не хочет заканчивать войну: таким образом он хочет удержать свою власть и избежать конфликта внутри РФ.

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Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Путин готовится к продолжительной войне

Путин настраивает россиян готовиться к длительной войне в Украине, а не к базирующемуся на компромиссах миру.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что глава РФ надеется использовать предстоящие переговоры о перемирии, чтобы получить превентивные уступки от Украины и Соединенных Штатов.

Кремль продолжает распространять нарративы о «нелегитимности» украинской власти, а секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу настаивает на том, чтобы Киев должен отменить указ с сентября 2022 года о запрете переговоров с Москвой, прежде чем Украина и Россия смогут обсудить прекращение войны.

Также Шойгу призывает украинские власти внести изменения в конституцию, чтобы позволить Украине признать оккупацию Россией и незаконную аннексию оккупированных украинских земель.

Аналитики отметили, что РФ также пытается посеять раздор между США и ЕС, чтобы прервать поддержку Украины Западом и взорвать альянс НАТО.

Спикер Путина, Дмитрий Песков недавно заявлял, что европейская милитаризация «мешает миру», намекая на возможные соглашения за кулисами.

В свою очередь, издание NBC News отметило, что кремлевский «фюрер» одновременно говорит о мире и готовит новое наступление на Украину, при этом замедляя процесс переговоров.

«Эти двойные подходы прекрасно иллюстрируют стратегию России, по мнению некоторых западных внешнеполитических специалистов. Они говорят, что Путин ведет медленные переговоры с президентом Дональдом Трампом, чтобы продолжать продвижение на поле боя в Украине, делая ставку на достижение нормализации отношений с дружественным Белым домом», — пишет NBC News.

Цинические заявления Москвы

Дмитрий Песков цинично заявил, что Путин поддерживает идею остановки огня в Украине. Однако для завершения боевых действий следует «решить ряд вопросов, а пока они висят в воздухе».

По его словам, Россия, прежде всего, должна обеспечить свои интересы.

В Украине утверждают, что Путин ищет лишь отговорки, чтобы не вступать в процесс потенциальных переговоров.

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко отметил, что «фюрер» понимает только язык силы.

Когда начнутся реальные переговоры

США заявили, что РФ в ближайшие недели должна принять решение о своей готовности к завершению войны.

Государственный секретарь Марко Рубио заметил, что Украина уже продемонстрировала готовность к прекращению огня и созданию пространства для переговоров, поэтому Вашингтон должен знать позицию России.

Политолог Вадим Денисенко считает, что Владимир Путин готов будет возвращаться к переговорам по прекращению огня по результатам летней военной кампании.

Он отмечает, что последние переговоры Эр-Рияди показали подлинные намерения Кремля. Денисенко подчеркнул, что мирные переговоры или реальное прекращение огня не начнется раньше, чем в октябре-ноябре.

«Несмотря на все заявления Трампа, что он все понимает и очень взбешен, надо понимать, что по состоянию на данный момент Владимир Путин не будет входить в какой-либо переговорный процесс. Он считает, что США не введет катастрофические санкции, поэтому готов будет возвращаться к переговорам по результатам летней военной кампании», — отметил Вадим Денисенко.

Чего боится Путин

Вадим Денисенко считает, что Путин боится окончания войны из-за внутриполитической ситуации в государстве-агрессоре, где примерно треть общества стремится к полному уничтожению Украины.

Однако эксперт отмечает, есть и те, кто настроен против его политики.

Денисенко отметил, что окончание войны весной 2025 года может привести к сопротивлению внутри РФ. Ведь в таком случае Кремль не будет знать, как вернуть страну в мирную жизнь и контролировать проактивных противников войны.

Именно из-за этих опасений, по словам Денисенко, российское руководство решило продолжить военную агрессию.

Кроме того, эксперт отметил, что в окружении Путина сформировалась группа «ястребов» — сторонников продолжения войны. Эти люди подталкивают кремлевского диктатора принять решение о продлении летнего контрнаступления.

Трамп стремится как можно быстрее закончить войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему «не нравятся бомбардировки», и призвал к прекращению огня.

По его словам, Вашингтон продолжает разговаривать с Кремлем, чтобы закончить войну РФ против Украины.

«Мне не нравятся бомбардировки, бомбардировки продолжаются и продолжаются, и еженедельно гибнут тысячи молодых людей. Мы бы хотели, чтобы они остановились», — сказал Трамп.

Миллиардер Илон Маск поддерживает план Трампа, заявляя, что не уважает «поощряющих войну». По его словам в этой войне многие погибают «без всякого плана», а это жестоко, бесчеловечно и бессмысленно. Кроме того, неизвестно, как долго это продлится.

«Президент Трамп прав: пора остановить эту бойню. Нас должны беспокоить люди, погибающие в окопах в Украине и России: они вынуждены убивать друг друга, не зная почему и как долго. Пора сказать достаточно», — заявил Маск.

Россия должна отреагировать на предложения США

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что Кремль должен показать реальное желание прекратить войну.

По его словам, Москва движется недостаточно быстро, кроме того, она должна сделать гораздо больше, чтобы покончить с этой войной.

Генсек подчеркнул, что война должна закончиться, ведь погибают многие люди и многие города получили значительные разрушения.

Рютте убежден, что «россияне тоже должны танцевать танго, а сейчас, кажется, этого не делают, а дальше будет тяжело».

Также он не уверен, что Путин рассматривает возможность прекращения широкомасштабной военной агрессии против Украины.

Напомним, ранее генсек НАТО сообщал, когда может закончиться война РФ против Украины.

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