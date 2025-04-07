Сколько украинцев обратились в центры рекрутинга: статистика ошеломляет

Общее количество обращений в центры рекрутинга / © Минобороны Украины

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Общее количество обращений в центры рекрутинга в Украине достигло почти 50 000 человек.

Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны Украины.

Интересно, что доля женщин, обратившихся в центры рекрутинга, составляет 21%.

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"За первую неделю апреля центры рекрутинга украинской армии предоставили 1137 консультаций. Общее количество обращений достигло 49543", - заявили в Минобороны.

По статистике ведомства, среди всех граждан, обращавшихся в центры за консультацией, 9964 кандидата начали процесс присоединения к Силам обороны Украины. В частности, за первую неделю апреля этот показатель составляет 199 человек.

Где больше всего обращений в центры рекрутинга от женщин

Доля женщин, обратившихся в центры рекрутинга, составляет 21%. Этот показатель является наибольшим в следующих областях:

Черновицкая – 43%

Хмельницкая – 39%

Винницкой – 37%

В Украине работает 49 рекрутинговых центров украинской армии, в том числе один онлайн-центр, где предоставляются конфиденциальные консультации. Центры преимущественно расположены в помещениях ЦНАП. На их территории запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.

Напомним, бронирование работников в Украине возможно только в том случае, если предприятие выполняет мобилизационное задание. Так, согласно 45-му постановлению Кабинета министров, документальное оформление бронирования возможно только после начала выполнения мобилизационного задания.

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