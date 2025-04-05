Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон может стать главным европейским переговорщиком по вопросам прекращения огня в Украине.

Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на источники в Елисейском дворце.

«Он позиционирует себя как посредник в отношениях с Кремлем с начала полномасштабного вторжения России и готов взять на себя эту роль, когда придет время, хотя прекратил прямые контакты с Путиным после того, как стало очевидно, что он не намерен останавливать войну», — отмечает медиа.

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Журналисты напоминают, что президент Франции с самого начала полномасштабной войны позиционировал себя как посредник между Европой и главой Кремля. Он оставил дипломатические каналы с Москвой открытыми дольше, чем кто-либо из самых ярых сторонников Киева в Европе, несмотря на резкую критику его действий.

Однако Макрон прекратил какие-либо прямые контакты с Кремлем, когда ему стало очевидно, что Путин не намерен прекращать вторжение. Но на вопрос, пора ли возобновить контакты с главой РФ, представитель Елисейского дворца ответил: «Судя по всему, пока нет».

Макрон ранее заявил, что готов вести переговоры с Путиным в условиях, когда будет достигнуто единство с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Зеленский и Путин готовы к мирному соглашению. Больше об этом читайте в новости.