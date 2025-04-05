Макрон / © Associated Press

Реклама

Президент Франції Еммануель Макрон може стати головним європейським переговорником у питаннях припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на джерела у Єлисейському палаці.

«Він позиціонує себе як посередник у відносинах з Кремлем від початку повномасштабного вторгнення Росії й готовий взяти на себе цю роль, коли прийде час, хоча припинив прямі контакти з Путіним після того, як стало очевидно, що він не має наміру зупиняти війну», — зазначає медіа.

Реклама

Журналісти нагадують, що президент Франції від самого початку повномасштабної війни позиціонував себе як посередника між Європою і главою Кремля. Він залишив дипломатичні канали з Москвою відкритими довше, ніж будь-хто з найзатятіших прихильників Києва в Європі, незважаючи на різку критику його дій.

Однак, Макрон припинив будь-які прямі контакти з Кремлем, коли йому стало очевидно, що Путін не має наміру припиняти вторгнення. Але на запитання, чи настав час відновити контакти з главою РФ, представник Єлисейського палацу відповів: «Судячи з усього, поки що ні».

Макрон раніше заявив, що готовий вести переговори з Путіним за умов, коли буде досягнуто єдності з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими партнерами.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Зеленський і Путін готові до мирної угоди. Більше про це читайте у новині.