- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 110
- Час на прочитання
- 1 хв
Макрон може стати головним у переговорах з Путіним від Європи — The Telegraph
Президент Франції від самого початку повномасштабної війни позиціонував себе як посередника між Європою і главою Кремля.
Президент Франції Еммануель Макрон може стати головним європейським переговорником у питаннях припинення вогню в Україні.
Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на джерела у Єлисейському палаці.
«Він позиціонує себе як посередник у відносинах з Кремлем від початку повномасштабного вторгнення Росії й готовий взяти на себе цю роль, коли прийде час, хоча припинив прямі контакти з Путіним після того, як стало очевидно, що він не має наміру зупиняти війну», — зазначає медіа.
Журналісти нагадують, що президент Франції від самого початку повномасштабної війни позиціонував себе як посередника між Європою і главою Кремля. Він залишив дипломатичні канали з Москвою відкритими довше, ніж будь-хто з найзатятіших прихильників Києва в Європі, незважаючи на різку критику його дій.
Однак, Макрон припинив будь-які прямі контакти з Кремлем, коли йому стало очевидно, що Путін не має наміру припиняти вторгнення. Але на запитання, чи настав час відновити контакти з главою РФ, представник Єлисейського палацу відповів: «Судячи з усього, поки що ні».
Макрон раніше заявив, що готовий вести переговори з Путіним за умов, коли буде досягнуто єдності з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими партнерами.
Раніше Дональд Трамп заявив, що Зеленський і Путін готові до мирної угоди. Більше про це читайте у новині.