СБУ оголосила підозри двом російським адміралам: що ті накоїли в Одесі

Російські адмірали та підлеглий, які командували обстрілами об’єктів ЮНЕСКО в Одесі / © СБУ

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Служба безпеки України заочно повідомила про підозри двом російським адміралам та їхньому підлеглому, які командували обстрілами об’єктів ЮНЕСКО в Одесі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

СБУ зібрала доказову базу та висновки експертиз щодо командувачів повітряними ударами по Одесі 5 листопада 2023 року. Тоді російські війська обстріляли об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО, що у центральній частині міста. Через атаку були пошкоджені історичні будівлі, зокрема Палац Потоцького та Будинок Боффо.

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Як з’ясувало слідство, наказ на обстріл віддав російський адмірал Віктор Соколов — командувач Чорноморського флоту військово-морського флоту Росії.

Після отримання наказу заступник Соколова — віце-адмірал Аркадій Романов — спланував удар та віддав відповідне розпорядження своєму підлеглому. Йдеться про полковника Олексія Щербакова — командувача 15-ю окремою береговою ракетною бригадою Чорноморського флоту РФ.

Для повітряної атаки окупанти використали протикорабельну ракету середнього радіусу дії типу 3М55 «Онікс».

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Соколову, Романову та Щербакову про підозру у порушенні законів та звичаїв війни та у відданні наказу про вчинення таких дій за попередньою змовою групою осіб.

В СБУ зазначили, що тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності усіх російських воєнних злочинців.

Нагадаємо, СБУ також встановила особи російських генералів, які командували захопленням Запорізької АЕС.