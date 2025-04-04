Названо три модні стрижки, які зроблять повне обличчя худішим і витонченішим

Які стрижки роблять обличчя худим / © www.freepik.com/free-photo

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Якщо ви хочете скоригувати овал свого обличчя, прибрати непотрібний об’єм у його нижній частині, тоді треба вибирати одну із цих зачісок. Такі стрижки допоможуть вирішити одразу кілька завдань: витягнути овал лиця, увиразнити вилиці, надати локонам об’єму й омолодитися.

Асиметрична стрижка з довгим чубчиком

Які стрижки роблять обличчя худим / © Фото з відкритих джерел

Це може бути каре чи боб з асиметрією. Такі зачіски стануть вдалим вибором для власниць прямокутного або квадратного обличчя. Багатошарові стрижки з асиметричним косим чубчиком витягують овал, роблять вилиці витонченими, а погляд — виразним. До того ж зачіска надасть об’єму тонкому волоссю, зробить його візуально густішим. Асиметричні стрижки мають омолоджувальний ефект, що буде додатковим бонусом для жінок за сорок.

Піксі з текстурованими пасмами

Які стрижки роблять обличчя худим / © Фото з відкритих джерел

Це найпопулярніша стрижка у світі для сміливих та рішучих жінок, які не бояться експериментувати з довжиною свого волосся. Така зачіска ідеально пасуватиме жінкам з овальним і трикутним обличчям. Її текстуровані пасма зроблять овал більш витонченим і приберуть непотрібну важкість у нижній частині лиця. До того ж піксі має омолоджувальний ефект і не потребує укладання. Тому від такої стрижки — самі переваги.

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Подовжений боб

Які стрижки роблять обличчя худим / © pixabay.com

Це також вдалий варіант для власниць круглого або повного обличчя. Завдяки рівному зрізу та пасмам біля лиця створюється ефект подовження, а текстуровані локони надають загальному образу легкості та грайливості. Така стрижка не потребує укладання, достатньо вимити й висушити волосся — воно саме лягатиме в правильну форму.