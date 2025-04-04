- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 288
- Время на прочтение
- 2 мин
Названы три модных стрижки, которые сделают полное лицо более худым и изящным
Стилисты назвали топовые стрижки, которые подойдут обладательницам полного и круглого лица. Такие прически уберут излишнюю тяжесть в нижней части лица и сделают его утонченным.
Если вы хотите скорректировать овал своего лица, убрать ненужный объем в нижней части, тогда нужно выбирать одну из этих причесок. Такие стрижки помогут решить сразу несколько задач: вытянуть овал лица, выразить скулы, придать локонам объем и омолодиться.
Асимметричная стрижка с длинной челкой
Это может быть каре или боб с асимметрией. Такие прически станут удачным выбором для обладательниц прямоугольного или квадратного лица. Многослойные стрижки с асимметричной косой челкой вытягивают овал, делают скулы изящными, а взгляд — выразительным. К тому же прическа придаст объем тонким волосам, сделает их визуально более густыми. Асимметричные стрижки обладают омолаживающим эффектом, что будет дополнительным бонусом для женщин за сорок.
Пикси с текстурированными прядями
Это самая популярная стрижка в мире для смелых и решительных женщин, не боящихся экспериментировать с длиной своих волос. Такая прическа будет идеально подходить женщинам с овальным и треугольным лицом. Ее текстурированные пряди сделают овал более утонченным и уберут ненужную тяжесть в нижней части лица. К тому же пикси имеет омолаживающий эффект и не требует укладки. Поэтому от такой стрижки — одни преимущества.
Удлиненный боб
Это также удачный вариант для обладательниц круглого или полного лица. Благодаря ровному срезу и прядям у лица создается эффект удлинения, а текстурированные локоны придают общему образу легкость и игривость. Такая стрижка не требует укладки, достаточно вымыть и высушить волосы — они сами будут ложиться в правильную форму.