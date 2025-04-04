ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
288
Время на прочтение
2 мин

Названы три модных стрижки, которые сделают полное лицо более худым и изящным

Стилисты назвали топовые стрижки, которые подойдут обладательницам полного и круглого лица. Такие прически уберут излишнюю тяжесть в нижней части лица и сделают его утонченным.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие стрижки делают лицо худым

Какие стрижки делают лицо худым / © www.freepik.com/free-photo

Если вы хотите скорректировать овал своего лица, убрать ненужный объем в нижней части, тогда нужно выбирать одну из этих причесок. Такие стрижки помогут решить сразу несколько задач: вытянуть овал лица, выразить скулы, придать локонам объем и омолодиться.

Асимметричная стрижка с длинной челкой

Какие стрижки делают лицо худым / © Фото из открытых источников

Какие стрижки делают лицо худым / © Фото из открытых источников

Это может быть каре или боб с асимметрией. Такие прически станут удачным выбором для обладательниц прямоугольного или квадратного лица. Многослойные стрижки с асимметричной косой челкой вытягивают овал, делают скулы изящными, а взгляд — выразительным. К тому же прическа придаст объем тонким волосам, сделает их визуально более густыми. Асимметричные стрижки обладают омолаживающим эффектом, что будет дополнительным бонусом для женщин за сорок.

Пикси с текстурированными прядями

Какие стрижки делают лицо худым / © Фото из открытых источников

Какие стрижки делают лицо худым / © Фото из открытых источников

Это самая популярная стрижка в мире для смелых и решительных женщин, не боящихся экспериментировать с длиной своих волос. Такая прическа будет идеально подходить женщинам с овальным и треугольным лицом. Ее текстурированные пряди сделают овал более утонченным и уберут ненужную тяжесть в нижней части лица. К тому же пикси имеет омолаживающий эффект и не требует укладки. Поэтому от такой стрижки — одни преимущества.

Удлиненный боб

Какие стрижки делают лицо худым / © pixabay.com

Какие стрижки делают лицо худым / © pixabay.com

Это также удачный вариант для обладательниц круглого или полного лица. Благодаря ровному срезу и прядям у лица создается эффект удлинения, а текстурированные локоны придают общему образу легкость и игривость. Такая стрижка не требует укладки, достаточно вымыть и высушить волосы — они сами будут ложиться в правильную форму.

Дата публикации
Количество просмотров
288
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie