Названы три модных стрижки, которые сделают полное лицо более худым и изящным

Какие стрижки делают лицо худым / © www.freepik.com/free-photo

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Если вы хотите скорректировать овал своего лица, убрать ненужный объем в нижней части, тогда нужно выбирать одну из этих причесок. Такие стрижки помогут решить сразу несколько задач: вытянуть овал лица, выразить скулы, придать локонам объем и омолодиться.

Асимметричная стрижка с длинной челкой

Какие стрижки делают лицо худым / © Фото из открытых источников

Это может быть каре или боб с асимметрией. Такие прически станут удачным выбором для обладательниц прямоугольного или квадратного лица. Многослойные стрижки с асимметричной косой челкой вытягивают овал, делают скулы изящными, а взгляд — выразительным. К тому же прическа придаст объем тонким волосам, сделает их визуально более густыми. Асимметричные стрижки обладают омолаживающим эффектом, что будет дополнительным бонусом для женщин за сорок.

Пикси с текстурированными прядями

Какие стрижки делают лицо худым / © Фото из открытых источников

Это самая популярная стрижка в мире для смелых и решительных женщин, не боящихся экспериментировать с длиной своих волос. Такая прическа будет идеально подходить женщинам с овальным и треугольным лицом. Ее текстурированные пряди сделают овал более утонченным и уберут ненужную тяжесть в нижней части лица. К тому же пикси имеет омолаживающий эффект и не требует укладки. Поэтому от такой стрижки — одни преимущества.

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Удлиненный боб

Какие стрижки делают лицо худым / © pixabay.com

Это также удачный вариант для обладательниц круглого или полного лица. Благодаря ровному срезу и прядям у лица создается эффект удлинения, а текстурированные локоны придают общему образу легкость и игривость. Такая стрижка не требует укладки, достаточно вымыть и высушить волосы — они сами будут ложиться в правильную форму.