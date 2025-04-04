Рютте ответил, каким он видит устойчивый мир для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Реклама

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время второго дня заседания Североатлантического совета сообщил, что получил сигналы от государственного секретаря США Рубио и союзников о необходимости большего вклада Канады и Европы в вопросы безопасности.

Об этом генсек НАТО сказал на брифинге в Брюсселе 4 апреля.

«За эти два дня мы пришли к определенному консенсусу. Мы имеем сейчас большую потребность в Альянсе и мы объединены как никогда», — заявил Рютте.

Реклама

По словам генсека, эти шаги важны с практической точки зрения, ведь сейчас Альянс столкнулся с непосредственной российской угрозой. Он добавил, что НАТО готово сдерживать агрессию.

«Мы имеем все для того, чтобы сдержать и предотвратить агрессию. Думаем, что никто не хочет сделать ошибку и атаковать нас», — подчеркнул генсек НАТО.

Также страны-члены договорились ускорить инвестиции в оборону и устранить бюрократические барьеры для более эффективных решений.

«Самый короткий ответ на ваш вопрос — это должен быть такой мир, чтобы Путин больше никогда не попытался захватить ни одного квадратного километра украинской земли. Когда он будет знать, что здесь есть меры сдерживания и обороны, которые обеспечивают, что на Украину уже нельзя напасть», — отметил Рютте, отвечая на вопрос о том, каким он видит «устойчивый мир для Украины».

Рютте подчеркнул, что страны-члены направляют усилия на обеспечение Украины ресурсами для продолжения сопротивления. В частности, он отметил инициативу «коалиции желающих» под руководством Франции и Британии.

Генсек также напомнил об обязательствах НАТО предоставить Украине 20 млрд евро помощи в первом квартале 2025 года.

Во время второго дня переговоров в штаб-квартире НАТО министры обсудили вопросы безопасности вместе с главой евродипломатии Кайей Каллас.

Рютте заявил, что ЕС существенно увеличивает оборонные усилия, что вместе с поддержкой НАТО создает мощный альянс.

«Новая Белая книга ЕС по готовности к европейской обороне до 2030 года стала важной вехой, и теперь мы надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество в ее реализации. ЕС также стремится играть большую роль в поддержке Украины. В более опасном мире мы все должны внести свою справедливую долю», — заявил генсек.

Он подчеркнул, что непоколебимая поддержка США крепкого трансатлантического Альянса является ключевым фактором безопасности.

«Поэтому сегодня я с нетерпением жду обсуждения того, как мы можем еще больше укрепить связь между Европой и Северной Америкой и превратить НАТО в более сильный, справедливый и смертоносный Альянс на нашем саммите в Гааге», — добавил Рютте.

Напомним, Рютте заявил о серьезной угрозе со стороны Кремля для НАТО.