ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
198
Время на прочтение
1 мин

Военные смогут жениться в "Дії" вне очереди: детали

Украинские военные смогут бронировать приоритетные даты для брака в «Дії».

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Женитьба военного. Фото иллюстративное

Женитьба военного. Фото иллюстративное / © Суспільне

В ближайшее время украинские военные смогут бронировать приоритетные время и дату для женитьбы онлайн в «Дії» через приложение «Армия+».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Для женитьбы военному необходимо будет подать заявку через Армия+. Важно, что именно военнослужащие должны быть инициаторами женитьбы. После того, как заявку одобрят в ДРАЦС, в приложении «Дія» придет уведомление с деталями онлайн-церемонии.

В Минобороны отметили, что в настоящее время многие украинцы и украинки находятся в Силах обороны и через службу не имеют возможности взять отпуск, чтобы жениться. Этим людям важно иметь возможность сделать это быстро, когда они этого пожелают, и не ждать своей очереди долго.

«Последние несколько месяцев пользователи просили нас создать такую возможность. И мы отзываемся на эту просьбу. Вместе с Министерством цифровой трансформации инициировали изменения, благодаря которым военные получат возможность забронировать приоритетные время и дату регистрации брака», — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Ранее мы писали, что в «Дії» появятся направления к врачам и рецепты на лекарства.

Дата публикации
Количество просмотров
198
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie