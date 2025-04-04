Военные смогут жениться в "Дії" вне очереди: детали

Женитьба военного. Фото иллюстративное / © Суспільне

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В ближайшее время украинские военные смогут бронировать приоритетные время и дату для женитьбы онлайн в «Дії» через приложение «Армия+».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Для женитьбы военному необходимо будет подать заявку через Армия+. Важно, что именно военнослужащие должны быть инициаторами женитьбы. После того, как заявку одобрят в ДРАЦС, в приложении «Дія» придет уведомление с деталями онлайн-церемонии.

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В Минобороны отметили, что в настоящее время многие украинцы и украинки находятся в Силах обороны и через службу не имеют возможности взять отпуск, чтобы жениться. Этим людям важно иметь возможность сделать это быстро, когда они этого пожелают, и не ждать своей очереди долго.

«Последние несколько месяцев пользователи просили нас создать такую возможность. И мы отзываемся на эту просьбу. Вместе с Министерством цифровой трансформации инициировали изменения, благодаря которым военные получат возможность забронировать приоритетные время и дату регистрации брака», — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Ранее мы писали, что в «Дії» появятся направления к врачам и рецепты на лекарства.