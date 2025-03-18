Прохождение ВВК для контрактников будет удобнее: что изменится в "Резерв+"

Будущие контрактники смогут выбирать, где проходить военно-врачебную комиссию. Такая возможность появится благодаря расширению функционала мобильного приложения "Резерв+".

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко на своей странице в социальной сети X.

Ранее медицинское освидетельствование военнообязанные могли пройти исключительно в медучреждении по месту воинского учета. Но теперь граждане, желающие подписать контракт с Минобороны, могут самостоятельно выбрать локацию для прохождения ВВК:

по месту учета по-прежнему;

по месту жительства;

на базе будущей воинской части.

Чиновница добавила, что это поможет сэкономить время тем, кто стоит на воинском учете в одном месте, а проживает в другом.

"Для этого достаточно обновить приложение "Резерв+" до последней версии. Продолжаем развивать реформу ВВК и делаем путь к службе в Силах обороны более удобным и доступным всем, кто готов присоединиться", — отметила Екатерина Черногоренко.

Напомним, украинцы, которым 18-24 года и которые ранее не получили базовую военную подготовку на военной кафедре или не отслужили срочную службу, теперь могут вступить в Силы обороны по контракту на один год. Молодежь, которая подпишет специальный контракт, получит немало льгот.

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