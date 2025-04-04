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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Військові зможуть одружуватися у "Дії" поза чергою: деталі

Українські військові зможуть бронювати пріоритетні дати для шлюбу в «Дії».

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Одруження військового. Фото ілюстративне

Одруження військового. Фото ілюстративне / © Суспільне

Найближчим часом українські військові зможуть бронювати пріоритетні час та дату для одруження онлайн в «Дії» через застосунок «Армія+».

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Для одруження військовому необхідно буде подати заявку через Армія+. Важливо, що саме військовослужбовці мають бути ініціаторами одруження. Після того, як заявку схвалять у ДРАЦС, у застосунку «Дія» прийде сповіщення з деталями онлайн-церемонії.

У Міноборони зауважили, що наразі чимало українців та українок перебувають у Силах оборони і через службу не мають можливості взяти відпустку, щоб одружитися. Цим людям важливо мати змогу зробити це швидко, коли вони цього забажають, і не очікувати своєї черги довго.

«Останні кілька місяців користувачі просили нас про створення такої можливості. І ми відгукуємося на це прохання. Разом із Міністерством цифрової трансформації ініціювали зміни, завдяки яким військові отримають можливість забронювати пріоритетні час та дату для реєстрації шлюбу», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Раніше ми писали, що у "Дії" зʼявляться направлення до лікарів і рецепти на ліки.

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