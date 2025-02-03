У "Дії" зʼявляться направлення до лікарів і рецепти на ліки: як отримати

Повідомлення від електронної системи охорони здоровʼя з кодом підтвердження, номером рецепта або направлення до лікаря надсилатимуть через застосунок "Дія".

Електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення надходитимуть у "Дію".

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Відповідні зміни до постанови №411 "Деякі питання електронної системи охорони здоров’я" 2018 року затвердив уряд.

У "Дії" надходитимуть сповіщення про:

номери рецепта та код погашення;

код направлення до лікарів;

запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.

Як працюватиме сервіс?

Першочергово пуші надходитимуть у "Дію". Якщо в людини немає застосунку – повідомлення надсилається у Viber. Якщо немає месенджера – сповіщення надійде через смс, як і раніше.

Для дітей та інший недієздатних пацієнтів процес також не зміниться – повідомлення надійде одному з батьків або законному представнику через доступний канал інформування.

"Над сервісом працюватимемо спільно з МОЗ, а щойно запустимо медичні пуші – повідомлю в каналі. Стежте, щоб не пропустити", – анонсував Федоров.

Раніше повідомлялося, що у "Дії" відновили послугу купівлі та продажу авто.

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