У "Дії" зʼявляться направлення до лікарів і рецепти на ліки: як отримати

Повідомлення від електронної системи охорони здоровʼя з кодом підтвердження, номером рецепта або направлення до лікаря надсилатимуть через застосунок "Дія".
Електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення надходитимуть у "Дію".
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Відповідні зміни до постанови №411 "Деякі питання електронної системи охорони здоров’я" 2018 року затвердив уряд.
У "Дії" надходитимуть сповіщення про:
- номери рецепта та код погашення;
- код направлення до лікарів;
- запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.
Як працюватиме сервіс?
Першочергово пуші надходитимуть у "Дію". Якщо в людини немає застосунку – повідомлення надсилається у Viber. Якщо немає месенджера – сповіщення надійде через смс, як і раніше.
Для дітей та інший недієздатних пацієнтів процес також не зміниться – повідомлення надійде одному з батьків або законному представнику через доступний канал інформування.
"Над сервісом працюватимемо спільно з МОЗ, а щойно запустимо медичні пуші – повідомлю в каналі. Стежте, щоб не пропустити", – анонсував Федоров.
Раніше повідомлялося, що у "Дії" відновили послугу купівлі та продажу авто.
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