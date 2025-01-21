Бронювання через "Дію": що робити далі і чи потрібне підтвердження в ТЦК

Для підтвердження бронювання через "Дію" не потрібно йти в ТЦК.

Бронювання можна підтвердити через "Дію", не звертаючись до ТЦК, використовуючи лише електронний військово-обліковий документ.

Про це розповіла заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Коваль

"В працівника є дві опції: це або в "Резерв+", він може побачити своє бронювання, там завантажити електронний військово-обліковий документ, може його пред'являти за вимогою, або на порталі Дія, так само він може згенерувати електронний військово-обліковий документ, завантажити його, або на пристрої пред'являти в разі потреби, або якщо він хоче, він може його роздрукувати. Але в ТЦК не потрібно звертатися за підтвердженнями",- розповіла вона.

Нагадаємо, ТЦК можуть подати військовозобов'язаного в розшук. Зокрема, йдеться про громадян, які порушили правила військового обліку і не виконують своїх законних обов'язків.

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