Зеленський назвав реальні гарантії безпеки для Європи

Президент наголосив, що Європа не буде сильною без справедливого закінчення війни в Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що реальними гарантіями безпеки для всіх країн Європи є лише реальні гарантії безпеки для України.

Про це глава держави сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Зеленський переконаний, що Європа не буде сильною без справедливого закінчення війни в Україні.

Також читайте Зеленський у Давосі закликав Європу об'єднатися для захисту від РФ

"Європа заслуговує, щоб бути сильною. І для цього Європі потрібні ЄС і НАТО. Чи можливо це без України й без справедливого закінчення війни Росії проти України? Я впевнений, що відповідь – ні. Лише реальні гарантії безпеки для нас слугуватимуть реальними гарантіями безпеки для всіх у Європі", – висловився президент.

Він акцентував – слід переконатися у тому, що США "також вважають нас важливими".

"Щоб це сталося, увага Америки має переключитися на Європу. Щоб одного разу у Вашингтоні сказали: вся увага на Європу. І не через війну. А через можливості Європи", – сказав Зеленський.

Він додав, що Європа повинна знати, як захистити себе. За словами глави держави, "Європа має формувати історію для себе і своїх союзників, щоб залишатися не просто актуальною, але живою і великою".

До слова, під час виступу Зеленський закликав європейських лідерів пам'ятати, що бої із залученням північнокорейських військ зараз відбуваються у місцях, географічно ближчих до Давосу, ніж до Пхеньяну.

Читайте також: