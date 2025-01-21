Зеленский назвал реальные гарантии безопасности для Европы

Президент подчеркнул, что Европа не будет сильной без справедливого окончания войны в Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что реальными гарантиями безопасности для всех стран Европы являются только реальные гарантии безопасности для Украины.

Об этом глава государства сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский убежден, что Европа не будет сильна без справедливого окончания войны в Украине.

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"Европа заслуживает, чтобы быть сильной. И для этого Европе нужны ЕС и НАТО. Возможно ли это без Украины и без справедливого окончания войны России против Украины? Я уверен, что ответ – нет. Только реальные гарантии безопасности для нас будут служить реальными гарантиями безопасности для всех в Европе", – высказался президент.

Он акцентировал – следует убедиться в том, что США "также считают нас важными".

"Чтобы это произошло, внимание Америки должно переключиться на Европу. Чтобы однажды в Вашингтоне сказали: все внимание на Европу. И не из-за войны. А из-за возможностей Европы", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Европа должна знать, как защитить себя. По словам главы государства, "Европа должна формировать историю для себя и своих союзников, чтобы оставаться не просто актуальной, но живой и великой".

К слову, во время выступления Зеленский призвал европейских лидеров помнить, что бои с привлечением северокорейских войск сейчас проходят в местах, географически более близких к Давосу, чем к Пхеньяну.

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