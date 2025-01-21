Зеленский в Давосе призвал Европу объединиться для защиты от РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны объединиться по защите от РФ.

Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Россия может выставить 1,5 миллиона военнослужащих. В наших Вооруженных силах более 800 тысяч человек. На втором месте Франция — более 200 тысяч. Затем Германия, Италия и Великобритания. Во всех остальных меньше. Это не та ситуация, когда одна страна может защитить себя в одиночку. Нужно, чтобы все мы объединились и что-то значили", — сказал президент.

Зеленский заявил, что все европейские страны должны тратить на безопасность столько, сколько реально необходимо для обеспечения обороны, а не столько, сколько привыкли тратить за годы.

"Все европейские страны должны тратить на безопасность столько, сколько действительно необходимо. А не только столько, сколько привыкли за годы. Если нужно 5% ВВП, чтобы покрыть расходы на оборону, то нужно 5%. И не нужно играть с человеческими эмоциями, что оборона за счет медицины или пенсий и тому подобное — это несправедливо", — добавил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что у Европы нет океана, который отделяет ее от России, и сейчас стоит на переломном моменте, который может быть как проблемой, так и шансом.

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