Зеленский в Давосе призвал Европу объединиться для защиты от РФ

Украинский президент призвал европейские страны объединить усилия по защите от РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны объединиться по защите от РФ.
Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Россия может выставить 1,5 миллиона военнослужащих. В наших Вооруженных силах более 800 тысяч человек. На втором месте Франция — более 200 тысяч. Затем Германия, Италия и Великобритания. Во всех остальных меньше. Это не та ситуация, когда одна страна может защитить себя в одиночку. Нужно, чтобы все мы объединились и что-то значили", — сказал президент.
Зеленский заявил, что все европейские страны должны тратить на безопасность столько, сколько реально необходимо для обеспечения обороны, а не столько, сколько привыкли тратить за годы.
"Все европейские страны должны тратить на безопасность столько, сколько действительно необходимо. А не только столько, сколько привыкли за годы. Если нужно 5% ВВП, чтобы покрыть расходы на оборону, то нужно 5%. И не нужно играть с человеческими эмоциями, что оборона за счет медицины или пенсий и тому подобное — это несправедливо", — добавил Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что у Европы нет океана, который отделяет ее от России, и сейчас стоит на переломном моменте, который может быть как проблемой, так и шансом.
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