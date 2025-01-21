Зеленский поставил под сомнение участие Европы в послевоенных переговорах

Президент добавил, что Европа должна научиться самостоятельно заботиться о себе, чтобы мир не мог позволить себе игнорировать ее.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения в том, будет ли Европа участвовать в переговорах, когда война в Украине завершится.

Об этом Зеленский заявил во время выступления на Давосском экономическом форуме 2025 года.

“Не понятно, будет ли Европа вообще место за столом, когда война закончится. Мы благодарны Европе за всю поддержку, которую она оказала нашей стране, но слушать ли Трамп Европу? Будет ли он вести переговоры с Россией и Китаем без Европы? Европа должна научиться самостоятельно заботиться о себе, чтобы мир не мог позволить себе игнорировать ее”, – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что важно сохранять единство европейских стран, ведь мир рассматривает Европу как единое целое.

"И нам нужна общая европейская оборонная и политика безопасности, и все европейские политики должны быть готовы тратить средства на оборону", — добавил президент Украины.

Напомним, что в Давосе стартовал всемирный экономический форум. Встреча в Швейцарии продлится 4 дня и на эту площадку съедутся около 3 тысяч участников из 130 стран. На всемирном экономическом форуме ожидают выступление американского президента Дональда Трампа по видеосвязи.