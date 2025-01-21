Зеленський поставив під сумнів учать Європи у післявоєнних переговорах

Президент додав, що Європа повинна навчитись самостійно дбати про себе, щоб світ не міг дозволити собі ігнорувати її.

Президент України Володимир Зеленський висловив сумніви щодо того, чи братиме Європа участь у переговорах, коли війна в Україні завершиться.

Про це Зеленський заявив під час свого виступу на Давоському економічному форумі 2025 року.

“Не зрозуміло, чи матиме Європа взагалі місце за столом, коли війна закінчиться. Ми вдячні Європі за всю підтримку, яку вона надала нашій країні, але чи слухатиме Трамп Європу? Чи буде він вести переговори з Росією та Китаєм без Європи? Європа повинна навчитись самостійно дбати про себе, щоб світ не міг дозволити собі ігнорувати її”, – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що важливо зберігати єдність європейських країн, адже світ розглядає Європу як єдине ціле.

“І нам потрібна спільна європейська оборонна та безпекова політика, та всі європейські політики повинні бути готові витрачати кошти на оборону”, – додав президент України.

Нагадаємо, що у Давосі стартував всесвітній економічний форум. Зустріч у Швейцарії триватиме 4 дні і на цей майданчик з'їдуться близько 3-х тисяч учасників зі 130-ти країн. На всесвітньому економічному форумі очікують на виступ американського президента Дональда Трампа по відеозв'язку.