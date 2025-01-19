Галатасарай – Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги Європи

У вівторок, 21 січня, київське "Динамо" зіграє з турецьким "Галатасараєм" у матчі передостаннього, сьомого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Алі Самі Єн" в Стамбулі. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за київським часом.

Після шести турів команда Олександра Шовковського посідає останнє, 36-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи, не набравши жодного очка. Різниця забитих і пропущених "біло-синіми" м'ячів становить 1:15.

Раніше "Динамо" розгромно програло "Лаціо" (0:3), поступилося "Гоффенгайму" (0:2), зазнало поразки від "Роми" (0:1), зазнало нищівної поразки від "Ференцвароша" (0:4), поступилося "Вікторії" Пльзень (1:2) та розгромно програло "Реал Сосьєдаду" (0:3).

Кияни стали першою командою, яка достроково втратила шанси на вихід до плейоф Ліги Європи. Тож матч з "Галатасараєм" і заключний поєдинок поточної єврокампанії з латвійським РФШ (30 січня) вже не матимуть для віцечемпіона України турнірного значення.

"Галатасарай" продовжує боротьбу за вихід до плейоф Ліги Європи. Стамбульський клуб наразі розташувався на шостій сходинці турнірної таблиці, маючи у своєму активі 12 очок.

Де дивитися матч Галатасарай – Динамо

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Прогнози букмекерів на матч Галатасарай – Динамо

Абсолютним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Галатасарай". На перемогу турецького клубу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,24. Нічия – 6,50. Виграш "Динамо" – 12,50.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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