Ліга Європи: розклад і результати матчів сьомого туру

У 7-му турі другого за престижністю єврокубку київське "Динамо" зійдеться з турецьким "Галатасараєм".
21-23 січня відбудуться матчі сьомого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.
Єдиний представник України у другому за престижністю євротурнірі, київське "Динамо", 21 січня в Стамбулі зустрінеться з турецьким "Галатасараєм".
Текстова онлайн-трансляція матчу "Галатасарай" – "Динамо" буде доступна на нашому сайті.
Своєю чергою, італійська "Рома" українського форварда Артема Довбика 23 січня на виїзді позмагається з нідерландським "АЗ Алкмаром".
В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
|ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Вівторок, 21 січня
|17:30
|ГАЛАТАСАРАЙ
|_:_
|ДИНАМО КИЇВ
|Середа, 22 січня
|17:30
|БЕШИКТАШ
|_:_
|АТЛЕТИК БІЛЬБАО
|Четвер, 23 січня
|19:45
|АЗ АЛКМАР
|_:_
|РОМА
|19:45
|БУДЕ-ГЛІМТ
|_:_
|МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
|19:45
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|АНДЕРЛЕХТ
|19:45
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|19:45
|КАРАБАХ
|_:_
|ФКСБ
|19:45
|МАЛЬМЕ
|_:_
|ТВЕНТЕ
|19:45
|ПОРТУ
|_:_
|ОЛІМПІАКОС
|19:45
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|ЛІОН
|22:00
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|22:00
|ЕЛЬФСБОРГ
|_:_
|НІЦЦА
|22:00
|ЛАЦІО
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|_:_
|МІТЬЮЛЛАНД
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|РЕЙНДЖЕРС
|22:00
|ПАОК
|_:_
|СЛАВІЯ ПРАГА
|22:00
|ЮНІОН
|_:_
|БРАГА
|22:00
|РФШ
|_:_
|АЯКС
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