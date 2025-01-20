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Ліга Європи: розклад і результати матчів сьомого туру

Ліга Європи: розклад і результати матчів сьомого туру

Трофей Ліги Європи / Фото: Associated Press

У 7-му турі другого за престижністю єврокубку київське "Динамо" зійдеться з турецьким "Галатасараєм".

21-23 січня відбудуться матчі сьомого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Єдиний представник України у другому за престижністю євротурнірі, київське "Динамо", 21 січня в Стамбулі зустрінеться з турецьким "Галатасараєм".

Текстова онлайн-трансляція матчу "Галатасарай" – "Динамо" буде доступна на нашому сайті.

Своєю чергою, італійська "Рома" українського форварда Артема Довбика 23 січня на виїзді позмагається з нідерландським "АЗ Алкмаром".

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
Вівторок, 21 січня
17:30 ГАЛАТАСАРАЙ   _:_   ДИНАМО КИЇВ
Середа, 22 січня
17:30 БЕШИКТАШ   _:_   АТЛЕТИК БІЛЬБАО
Четвер, 23 січня
19:45 АЗ АЛКМАР   _:_   РОМА
19:45 БУДЕ-ГЛІМТ   _:_   МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
19:45 ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ   _:_   АНДЕРЛЕХТ
19:45 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ТОТТЕНГЕМ
19:45 КАРАБАХ   _:_   ФКСБ
19:45 МАЛЬМЕ   _:_   ТВЕНТЕ
19:45 ПОРТУ   _:_   ОЛІМПІАКОС
19:45 ФЕНЕРБАХЧЕ   _:_   ЛІОН
22:00 АЙНТРАХТ   _:_   ФЕРЕНЦВАРОШ
22:00 ЕЛЬФСБОРГ   _:_   НІЦЦА
22:00 ЛАЦІО   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 ЛУДОГОРЕЦЬ   _:_   МІТЬЮЛЛАНД
22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   РЕЙНДЖЕРС
22:00 ПАОК   _:_   СЛАВІЯ ПРАГА
22:00 ЮНІОН   _:_   БРАГА
22:00 РФШ   _:_   АЯКС

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