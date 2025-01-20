Ліга Європи: розклад і результати матчів сьомого туру

У 7-му турі другого за престижністю єврокубку київське "Динамо" зійдеться з турецьким "Галатасараєм".

21-23 січня відбудуться матчі сьомого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Єдиний представник України у другому за престижністю євротурнірі, київське "Динамо", 21 січня в Стамбулі зустрінеться з турецьким "Галатасараєм".

Текстова онлайн-трансляція матчу "Галатасарай" – "Динамо" буде доступна на нашому сайті.

Своєю чергою, італійська "Рома" українського форварда Артема Довбика 23 січня на виїзді позмагається з нідерландським "АЗ Алкмаром".

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР Вівторок, 21 січня 17:30 ГАЛАТАСАРАЙ _:_ ДИНАМО КИЇВ Середа, 22 січня 17:30 БЕШИКТАШ _:_ АТЛЕТИК БІЛЬБАО Четвер, 23 січня 19:45 АЗ АЛКМАР _:_ РОМА 19:45 БУДЕ-ГЛІМТ _:_ МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ 19:45 ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ АНДЕРЛЕХТ 19:45 ГОФФЕНГАЙМ _:_ ТОТТЕНГЕМ 19:45 КАРАБАХ _:_ ФКСБ 19:45 МАЛЬМЕ _:_ ТВЕНТЕ 19:45 ПОРТУ _:_ ОЛІМПІАКОС 19:45 ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ ЛІОН 22:00 АЙНТРАХТ _:_ ФЕРЕНЦВАРОШ 22:00 ЕЛЬФСБОРГ _:_ НІЦЦА 22:00 ЛАЦІО _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД 22:00 ЛУДОГОРЕЦЬ _:_ МІТЬЮЛЛАНД 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ РЕЙНДЖЕРС 22:00 ПАОК _:_ СЛАВІЯ ПРАГА 22:00 ЮНІОН _:_ БРАГА 22:00 РФШ _:_ АЯКС

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