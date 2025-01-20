Галатасарай – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Стежте за сьомим поєдинком "біло-синіх" у новому форматі другого за престижністю єврокубка.

У вівторок, 21 січня, київське "Динамо" зіграє з турецьким "Галатасараєм" у матчі передостаннього, сьомого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Алі Самі Єн" в Стамбулі. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за київським часом.

Після шести турів команда Олександра Шовковського посідає останнє, 36-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи, не набравши жодного очка. Різниця забитих і пропущених "біло-синіми" м'ячів становить 1:15.

Кияни стали першою командою, яка достроково втратила шанси на вихід до плейоф Ліги Європи. Тож матч з "Галатасараєм" і заключний поєдинок поточної єврокампанії з латвійським РФШ (30 січня) вже не матимуть для віцечемпіона України турнірного значення.

"Галатасарай" продовжує боротьбу за вихід до плейоф Ліги Європи. Стамбульський клуб наразі розташувався на шостій сходинці турнірної таблиці, маючи у своєму активі 12 очок.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Галатасарай" – "Динамо".